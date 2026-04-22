На Марсі виявили органічні молекули, яких вважають попередниками ДНК і РНК

Марсохід NASA Curiosity виявив у зразку марсіанської породи найрізноманітніший набір органічних молекул із тих, які будь-коли знаходили на «Червоній планеті». У зразку ідентифікували 21 вуглецевмісну молекулу, сім із яких раніше на Марсі не фіксували, повідомляє NASA.

Ідеться про зразок Mary Anning 3 — його Curiosity відібрав під час буріння у 2020 році в районі гори Шарп. Ця ділянка колись була вкрита озерами та струмками, а згодом збагатилася глинистими мінералами, що добре зберігають органічні сполуки.

Серед нововиявлених речовин дослідники виокремили азотистий гетероцикл, тобто кільцеву структуру з атомів вуглецю та азоту. Такі молекули вважають попередниками РНК і ДНК. Також у зразку знайшли бензотіофен — сполуку з вуглецю та сірки, раніше виявлену в багатьох метеоритах.

У NASA наголошують, що це відкриття не є доказом існування життя на Марсі. Науковці поки не можуть визначити, чи ці молекули утворилися внаслідок біологічних процесів, чи геологічних. Водночас знахідка знову підтверджує, що в давньому Марсі була хімія, потенційно придатна для життя.

Аналіз провели за допомогою бортової лабораторії Sample Analysis at Mars (SAM). Вона нагріває подрібнений зразок і досліджує гази, що виділяються під час цього процесу. Для експерименту також використали реагент TMAH, а зразок Mary Anning 3 став першим марсіанським матеріалом, до якого застосували цю методику.

Щоб перевірити результати, дослідники протестували той самий підхід на Землі на фрагменті метеорита Мерчісон віком понад 4 мільярди років. Отримані реакції дали молекули, схожі на частину тих, що зафіксували в Mary Anning 3, зокрема бензотіофен. Це підсилює припущення, що знайдені на Марсі сполуки могли походити від ще складніших органічних структур.

Нове дослідження доповнює торішню знахідку найбільших органічних молекул, виявлених на Марсі: довголанцюгових вуглеводнів, зокрема декану, ундекану та додекану.

У NASA також вважають, що ці результати можуть стати основою для майбутніх місій. Подібні методи аналізу вже планують використовувати на марсоході Rosalind Franklin та в місії Dragonfly, яка досліджуватиме супутник Сатурна Титан.