Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Найбільший у світі виробник презервативів підвищує ціни через війну в Ірані

Артем Черничко 22 квітня 2026
436
Малайзійська компанія Karex, яка виробляє кожен п’ятий презерватив у світі, оголосила про підвищення цін принаймні на 30%. Причина — конфлікт між Ізраїлем, США та Іраном, який заблокував ключові торгові шляхи, пише BBC.

Виробництво презервативів критично залежить від нафтопродуктів, тому через закриття Ормузької протоки та загрози з боку Ірану галузь опинилася у кризі. Блокування цього шляху, через який проходить п’ята частина світової нафтохімії, спричинило дефіцит сировини для мастил та аміаку, а також призвело до логістичного колапсу зі стрімким зростанням цін на доставку.

Karex постачає продукцію для таких гігантів, як Durex та Trojan, а також для державних систем охорони здоров’я багатьох країн. Тому здорожчання торкнеться майже всіх популярних брендів на полицях магазинів.

Гендиректор Karex Го Міа Кіат зазначає, що попит на презервативи цього року зріс на 30%. За його словами, у часи нестабільності люди схильні ретельніше планувати сім'ю.

«У погані часи потреба у презервативах зростає, бо ви не впевнені у своєму майбутньому і не знаєте, чи матимете роботу наступного року. Дитина зараз — це ще один рот, який треба годувати», — пояснив очільник компанії.

Війна на Близькому Сході вже спричинила здорожчання низки інших товарів та послуг: авіаквитки в економкласі зросли в ціні в середньому на 24%, а через логістичні витрати ООН прогнозує ріст цін на цукор, фрукти та молочні продукти.

Фото: Reproductive Health Supplies Coalition / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Lufthansa скасовує 20 тисяч літніх рейсів через дефіцит пального — під ударом ключові європейські хаби Kraftwerk програли одну з найдовших музичних справ про авторське право У США затримали чоловіка, який крав LEGO і підкладав у коробки макарони «Диявол носить Prada 2» закликають бойкотувати в Китаї через звинувачення в расизмі
Час зносити сталінки й хрущовки? 22 квітня 2026 Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 33 19 квітня 2026 Архітектурний гід Києва: Чоколівка 17 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.