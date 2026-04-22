Найбільший у світі виробник презервативів підвищує ціни через війну в Ірані

Малайзійська компанія Karex, яка виробляє кожен п’ятий презерватив у світі, оголосила про підвищення цін принаймні на 30%. Причина — конфлікт між Ізраїлем, США та Іраном, який заблокував ключові торгові шляхи, пише BBC.

Виробництво презервативів критично залежить від нафтопродуктів, тому через закриття Ормузької протоки та загрози з боку Ірану галузь опинилася у кризі. Блокування цього шляху, через який проходить п’ята частина світової нафтохімії, спричинило дефіцит сировини для мастил та аміаку, а також призвело до логістичного колапсу зі стрімким зростанням цін на доставку.

Karex постачає продукцію для таких гігантів, як Durex та Trojan, а також для державних систем охорони здоров’я багатьох країн. Тому здорожчання торкнеться майже всіх популярних брендів на полицях магазинів.

Гендиректор Karex Го Міа Кіат зазначає, що попит на презервативи цього року зріс на 30%. За його словами, у часи нестабільності люди схильні ретельніше планувати сім'ю.

«У погані часи потреба у презервативах зростає, бо ви не впевнені у своєму майбутньому і не знаєте, чи матимете роботу наступного року. Дитина зараз — це ще один рот, який треба годувати», — пояснив очільник компанії.

Війна на Близькому Сході вже спричинила здорожчання низки інших товарів та послуг: авіаквитки в економкласі зросли в ціні в середньому на 24%, а через логістичні витрати ООН прогнозує ріст цін на цукор, фрукти та молочні продукти.