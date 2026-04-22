Артем Черничко 22 квітня 2026
У Львові запустили перший банк крові для котів — як він працює

Львівська комунальна ветклініка «Лев» запустила перший у місті банк крові для котів у тестовому режимі. Раніше подібна ініціатива запрацювала для собак, повідомила Львівська міська рада.

За словами фахівців, створення банку крові — це не просто «холодильник із пакетами», а складна система компонентної терапії. Ветеринари розділяють кров на плазму та форменні елементи, що дозволяє зберігати її властивості довше та діяти точково. Такий підхід значно підвищує шанси тварин на виживання при гострих крововтратах чи складних операціях.

Першими донорами стали коти самих працівників закладу. Кров використовують для внутрішніх потреб клініки та допомоги безпритульним тваринам.

Клініка «Лев», що розташована на вулиці Промисловій, 56, закликає власників приводити домашніх улюбленців на донацію: донорами можуть стати клінічно здорові та вакциновані коти віком від 1 до 8 років і вагою понад 5 кг.

Донорам пропонують загальний та біохімічний аналізи крові, тести на імунодефіцит, лейкоз та групу крові, ЕХО серця, а також знижки 50% на майбутні послуги клініки.

Також клініка продовжує розвивати банк крові для собак. З початку 2026 року процедуру дослідження пройшли вже 23 собаки, 18 з яких стали успішними донорами. Для собак-донорів (вагою від 25 кг) також передбачено розширений пакет безкоштовних аналізів та знижки на лікування.

Фото: Werzk Luuuuuuu / Unsplash
