У Києві зареєстрували петицію про ліквідацію Київавтодору

У Києві зареєстрували електронну петицію з вимогою ліквідувати Київавтодор і передати його функції іншому комунальному підприємству. Про це повідомили «Пасажири Києва».

Ініціативу, зокрема, пов’язують із капітальним ремонтом проспекту Лобановського, на який планують витратити близько 800 мільйонів гривень. Автор петиції стверджує, що стан дорожнього покриття не потребує такого масштабу робіт, адже пошкодження, за результатами обстежень, становлять лише 1,1 % від загальної площі.

У петиції та дописі «Пасажирів Києва» серед головних претензій до проєкту називають відсутність рішень із безбар’єрності. Зокрема, біля зупинок на вулицях Токарєва, Овсієнка, Головка та Народній не передбачені наземні пішохідні переходи. Також, за словами ініціаторів, на проспекті не облаштують велодоріжку на всій протяжності, зате заплановані додаткові смуги для руху авто та встановлення відбійника.

Окремо автор петиції звертає увагу на перенесення двох зупинок громадського транспорту в бік Севастопольської площі. На його думку, це зробить їх менш зручними для пасажирів.

У тексті петиції також згадують інші проєкти Київавтодору. Серед них капітальний ремонт Харківського шосе, де, за словами автора, також були проігноровані вимоги законодавства щодо безбар’єрності, а також майбутні роботи на шляхопроводі біля станції метро «Чернігівська», які можуть погіршити транспортне сполучення Троєщини та Воскресенки.

Автор петиції стверджує, що Київавтодор системно ігнорує сучасні принципи планування транспортної інфраструктури, зокрема транспортне моделювання. У зв’язку із цим він пропонує ліквідувати підприємство, а його функції передати КП «Центр організації дорожнього руху». Районні ШЕУ, за цією пропозицією, мають зберегти, але перепідпорядкувати новому балансоутримувачу.