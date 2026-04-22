Анну Вінтур і Сідні Свіні вирізали з фінальної версії «Диявол носить Prada 2»

Після прем’єри фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку виявилося, що не всі зірки, які брали участь у зйомках, потрапили у фінальний монтаж, пише Variety. Світова прем'єра стрічки запланована на 1 травня.

Зокрема, зі стрічки повністю прибрали сцену за участю Сідні Свіні. Акторка грала саму себе в епізоді, де її героїню одягає персонажка Емілі Блант, яка за сюжетом тепер очолює американський офіс Dior. Режисер Девід Френкель пояснив, що сцена не вписалася в загальну структуру послідовності кадрів.

Також глядачі не побачать актора Конрада Рікамору, який мав зіграти сусіда Енді Сакс. Тест-групи під час переглядів поставили під сумнів необхідність цього персонажа, тому творці вирішили залишити героїню Енн Гетевей у колі її друзів з оригінального фільму 2006 року.

Водночас колишня головна редакторка Vogue Анна Вінтур з’явиться лише в бонусних матеріалах на стримінгових платформах. Її епізод у Мілані виявився частково розфокусованим, а режисер зазначив, що «не міг просити Анну про другий дубль».

Проте Вінтур суттєво вплинула на візуал фільму як консультантка. На зйомках в офісі Dior вона наказала замінити рожеві квіти на білі, наголосивши, що цей модний дім використовує виключно таку флористику.

Попри це, у фільмі залишили камео Леді Гаги, Донателли Версаче та Наомі Кемпбелл. Остання знялася у сцені на показі Dolce & Gabbana поруч із Мірандою Прістлі.