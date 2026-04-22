Анну Вінтур і Сідні Свіні вирізали з фінальної версії «Диявол носить Prada 2»

Артем Черничко 22 квітня 2026
Після прем’єри фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку виявилося, що не всі зірки, які брали участь у зйомках, потрапили у фінальний монтаж, пише Variety. Світова прем'єра стрічки запланована на 1 травня.

Зокрема, зі стрічки повністю прибрали сцену за участю Сідні Свіні. Акторка грала саму себе в епізоді, де її героїню одягає персонажка Емілі Блант, яка за сюжетом тепер очолює американський офіс Dior. Режисер Девід Френкель пояснив, що сцена не вписалася в загальну структуру послідовності кадрів.

Також глядачі не побачать актора Конрада Рікамору, який мав зіграти сусіда Енді Сакс. Тест-групи під час переглядів поставили під сумнів необхідність цього персонажа, тому творці вирішили залишити героїню Енн Гетевей у колі її друзів з оригінального фільму 2006 року.

Водночас колишня головна редакторка Vogue Анна Вінтур з’явиться лише в бонусних матеріалах на стримінгових платформах. Її епізод у Мілані виявився частково розфокусованим, а режисер зазначив, що «не міг просити Анну про другий дубль».

Проте Вінтур суттєво вплинула на візуал фільму як консультантка. На зйомках в офісі Dior вона наказала замінити рожеві квіти на білі, наголосивши, що цей модний дім використовує виключно таку флористику.

Попри це, у фільмі залишили камео Леді Гаги, Донателли Версаче та Наомі Кемпбелл. Остання знялася у сцені на показі Dolce & Gabbana поруч із Мірандою Прістлі.

Читайте також
Lufthansa скасовує 20 тисяч літніх рейсів через дефіцит пального — під ударом ключові європейські хаби Kraftwerk програли одну з найдовших музичних справ про авторське право У США затримали чоловіка, який крав LEGO і підкладав у коробки макарони «Диявол носить Prada 2» закликають бойкотувати в Китаї через звинувачення в расизмі
Час зносити сталінки й хрущовки? 22 квітня 2026 Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 33 19 квітня 2026 Архітектурний гід Києва: Чоколівка 17 квітня 2026

