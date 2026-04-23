Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Одразу три українські проєкти стали переможцями премії Europa Nostra Awards

Ельміра Еттінгер 23 квітня 2026
114
Цьогорічними переможцями престижної премії у сфері збереження культурної спадщини «Європейська спадщина» / Europa Nostra Awards стали одразу три українських проєкти, повідомляється на сайті премії.

Уперше українські учасники отримали відзнаку в категорії «Залучення громадян та підвищення обізнаності». Перемогу здобула діяльність ГО «Центр культурного розвитку “Тотем”» зі збереження творчості української художниці-наївістки Поліни Райко та пам’яті про неї. Розмальований власноруч будинок Райко в окупованих Олешках на Херсонщині був затоплений внаслідок руйнування Каховської ГЕС російськими військами у 2023 році. Але завдяки спільноті її творчість зберігається в архівах, публікаціях, на виставках, майстер-класах та у цифровому вигляді.

Іноземні гості в будинку Поліни Райко. Фото: ГО «Центр культурного розвитку “Тотем”»
Евакуація музейних експонатів. Фото: ГО «Музей відкрито на ремонт»

У категорії Heritage Champions перемогли одразу два учасники. Перший — громадська організація «Музей відкрито на ремонт», яка з початком російської агресії у 2022 році розпочала системну роботу з евакуації та захисту культурної спадщини з територій, де тривають бойові дії, або які перебувають під безпосередньою загрозою. Активісти проводять евакуацію музейних експонатів, котрим загрожує знищення або захоплення, зберігають монументально-декоративні твори у прифронтових зонах і сприяють популяризації творчості українських діячів мистецтва.

Другою лідеркою в категорії Heritage Champions посмертно стала Марина Гриценко — головна зберігачка фондів Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана і парамедикиня. З початком повномасштабного вторгнення вона самостійно демонтувала музейні експозиції та врятувала 17 тисяч об'єктів, перемістивши їх до підземного сховища. У 2023 році вона приєдналася до армії як парамедикиня і загинула у 2025 році на фронті.

Europa Nostra — це загальноєвропейська федерація асоціацій, створена 1963 року з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи. З 2002 року щорічно громадські організації, які займаються збереженням культурної спадщини, відзначають премією European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards.

Евакуація кам'яної баби. Фото: ГО «Музей відкрито на ремонт»

Фото на обкладинці: ГО «Центр культурного розвитку “Тотем”»
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.