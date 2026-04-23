У новій «Поліції Маямі» зіграють Майкл Б. Джордан і Остін Батлер

Іван Назаренко 23 квітня 2026
Universal Pictures визначилася з ключовими деталями нового фільму за франшизою «Поліція Маямі». Стрічка отримала робочу назву «Miami Vice ’85», а головні ролі виконають Майкл Б. Джордан і Остін Батлер. Про це повідомляє Deadline.

Режисером проєкту стане Джозеф Косинські, відомий за роботою над «Топ Ґан: Меверік». Фільм планують знімати з прицілом на формат IMAX, а прем’єра запланована на 6 серпня 2027 року.

Сюжет розгорнеться у Маямі середини 1980-х і буде новою інтерпретацією оригінального серіалу «Поліція Маямі». За основу візьмуть події пілотного епізоду та першого сезону.

Сценарій пише Ден Ґілрой, якого номінували на «Оскар» за фільм «Стерв'ятник», базуючись на персонажах, створених Ентоні Єрковичем. Раніше над сценарієм також працював Ерік Воррен Сінгер.

Проєкт довго перебував на стадії підготовки: переговори з акторами тривали ще з 2025 року, але активна фаза почалася лише після затвердження бюджету. Зйомки планують розпочати восени 2026 року.

Оригінальна «Поліція Маямі», створена за участі Майкла Манна, стала культовою завдяки поєднанню кримінального сюжету, музики і візуального стилю.

У Києві створять новий культурний простір Український дім фотографії У Києві просять вшанувати двірника «дядю Сашу», який врятував дитину під час теракту — петиція Швеція через ЮНЕСКО виділить $1,3 мільйона на захист заповідника «Хортиця» Spotify назвав найпопулярніших артистів, пісні та подкасти за всю історію сервісу
Викидати коники: хобіхорсинг у фотографіях Філіппа Тройдта 23 квітня 2026 Так погано, що аж добре: Джон Вотерс, найогидніший режисер нашого часу 22 квітня 2026 Час зносити сталінки й хрущовки? 22 квітня 2026 Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026

