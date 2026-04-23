У новій «Поліції Маямі» зіграють Майкл Б. Джордан і Остін Батлер

Universal Pictures визначилася з ключовими деталями нового фільму за франшизою «Поліція Маямі». Стрічка отримала робочу назву «Miami Vice ’85», а головні ролі виконають Майкл Б. Джордан і Остін Батлер. Про це повідомляє Deadline.

Режисером проєкту стане Джозеф Косинські, відомий за роботою над «Топ Ґан: Меверік». Фільм планують знімати з прицілом на формат IMAX, а прем’єра запланована на 6 серпня 2027 року.

Сюжет розгорнеться у Маямі середини 1980-х і буде новою інтерпретацією оригінального серіалу «Поліція Маямі». За основу візьмуть події пілотного епізоду та першого сезону.

The film will be shot for Imax and is set to bow on Aug. 6, 2027.… pic.twitter.com/Mlw0DE6iFH — Deadline (@DEADLINE) April 22, 2026

Сценарій пише Ден Ґілрой, якого номінували на «Оскар» за фільм «Стерв'ятник», базуючись на персонажах, створених Ентоні Єрковичем. Раніше над сценарієм також працював Ерік Воррен Сінгер.

Проєкт довго перебував на стадії підготовки: переговори з акторами тривали ще з 2025 року, але активна фаза почалася лише після затвердження бюджету. Зйомки планують розпочати восени 2026 року.

Оригінальна «Поліція Маямі», створена за участі Майкла Манна, стала культовою завдяки поєднанню кримінального сюжету, музики і візуального стилю.