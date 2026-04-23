Spotify назвав найпопулярніших артистів, пісні та подкасти за всю історію сервісу

Іван Назаренко 23 квітня 2026
Стримінговий сервіс Spotify вперше оприлюднив рейтинги найпопулярнішого контенту за всю історію платформи з нагоди свого 20-річчя. Про це повідомляє Variety.

До списків увійшли найбільш прослуховувані артисти, альбоми, пісні, подкасти та аудіокниги. Водночас компанія не уточнює деталі підрахунків.

Серед артистів лідирує Taylor Swift. До топ-5 також увійшли Bad Bunny, Drake, The Weeknd та Аріана Гранде.

Найпопулярнішим альбомом став «Un Verano Sin Ti від Bad Bunny», а серед пісень перше місце посіла «Blinding Lights» від The Weeknd.

У категорії подкастів лідером став «The Joe Rogan Experience», а серед аудіокниг — роман «Двір шипів і троянд» письменниці Сари Дж. Маас.

У Spotify зазначили, що це лише частина даних — додаткові рейтинги планують оприлюднити найближчими днями. Сервіс залишається найбільшим у світі за кількістю платних підписників, зараз їх налічується близько 290 мільйонів.

Фото: Eddie Pipocas / Unsplash
У Києві створять новий культурний простір Український дім фотографії У Києві просять вшанувати двірника «дядю Сашу», який врятував дитину під час теракту — петиція Швеція через ЮНЕСКО виділить $1,3 мільйона на захист заповідника «Хортиця» Прокуратура оскаржує в суді бездіяльність влади Києва щодо захисту урочища «Горбачиха»
Викидати коники: хобіхорсинг у фотографіях Філіппа Тройдта 23 квітня 2026 Так погано, що аж добре: Джон Вотерс, найогидніший режисер нашого часу 22 квітня 2026 Час зносити сталінки й хрущовки? 22 квітня 2026 Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026

