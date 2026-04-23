У Києві просять вшанувати двірника «дядю Сашу», який врятував дитину під час теракту — петиція

Артем Черничко 23 квітня 2026
На сайті Київради зареєстрували петицію №14198 з вимогою офіційно вшанувати пам'ять двірника Олександра Перги. Чоловік, якого місцеві мешканці називали «дядею Сашею», загинув унаслідок нещодавнього теракту в Голосіївському районі, закривши собою 12-річного хлопчика.

Трагедія, внаслідок якої загинули 8 людей, сталася 18 квітня на вулиці Деміївській. За свідченнями очевидців, під час нападу озброєного чоловіка Олександр закрив собою дитину, отримавши важкі поранення. Лікарі боролися за його життя понад добу, проте 20 квітня він помер у лікарні.

Олександр Перга. Фото: Голосіївська РДА

Олександр Перга працював двірником з 2021 року, повідомили в Голосіївській РДА. Місцеві мешканці згадують Олександра як людину, що дбала про затишок усього мікрорайону: він висаджував дерева у дворі, прикрашав їх для дітей взимку, цікавився різьбленням і мріяв після перемоги України зробити великий стіл для спільного святкування з сусідами. Також у загиблого лишився кіт, про якого обіцяють подбати сусіди.

Авторка петиції просить міську владу розглянути такі форми офіційного вшанування:

  • встановлення меморіальної скульптури або пам’ятного знака на місці трагедії
  • присвоєння Олександру Перзі міської відзнаки посмертно
  • офіційне публічне вшанування його подвигу на рівні міста Києва

«Київ має не лише переживати свої трагедії, а й гідно вшановувати людей, які в критичний момент рятують інших ціною власного життя», — наголошує авторка звернення.

Наразі триває збір підписів — для розгляду Київрадою звернення має набрати 6 тисяч голосів.

