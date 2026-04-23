Швеція через ЮНЕСКО виділить $1,3 мільйона на захист заповідника «Хортиця»

Швеція через ЮНЕСКО надасть Україні 12 мільйонів шведських крон (близько $1,3 мільйона) для реалізації ініціатив зі збереження культурної спадщини. Кошти спрямують на захист Національного заповідника «Хортиця» в Запоріжжі, повідомили на сайті ЮНЕСКО.

Ініціатива зосереджена на збереженні культурних цінностей Хортиці — ключового природного та історичного об’єкта, розташованого на річці Дніпро в Запоріжжі. У ЮНЕСКО зазначають, що Хортиця зазнає дедалі більшого тиску через бойові дії, а також через руйнування Каховської ГЕС у 2023 році, яке відкрило раніше затоплені археологічні пам’ятки та посилило загрози для вразливої спадщини.

Серед першочергових робіт — терміновий ремонт музею заповідника «Хортиця», який зазнав пошкоджень унаслідок неодноразових ударів по регіону. За планом відновлювальні роботи мають забезпечити стабільні умови зберігання на площі близько 3 тисяч квадратних метрів музейного простору та допомогти відновити доступ для відвідувачів.

Проєкт також передбачає розширення кліматично контрольованих сховищ для понад 5 тисяч врятованих артефактів. Це пов’язано зі зростанням кількості археологічних матеріалів, виявлених на нововідкритих ділянках берегів, які залишаються під загрозою ерозії, мародерства та руйнування.

Окремо ЮНЕСКО планує посилити археологічні рятувальні місії та документування, а також створити стандартизований цифровий реєстр постраждалих об’єктів. Паралельно на острові проводитимуть екологічний моніторинг, зокрема оцінюватимуть стан біорізноманіття, якості води та стабільності ґрунтів.

Помітну частину програми присвятять навчанню молодих українських фахівців у сфері археології та консервації в співпраці з національними університетами. До роботи також долучать шведський музей «Васа», який допоможе з експертизою в підводній археології та збереженні намоклих культурних матеріалів.

Уряд Швеції уточнює, що підтримка розрахована на 2026–2027 роки: 4 мільйони крон спрямують на 2026 рік і приблизно 8 мільйонів — на 2027-й. У Стокгольмі наголошують, що ці кошти мають допомогти не лише захистити спадщину, яка перебуває під загрозою через війну, а й посилити спроможність працівників заповідника та партнерських інституцій.