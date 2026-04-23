У Києві створять новий культурний простір Український дім фотографії

У Києві планують відкрити Український дім фотографії — новий культурний простір, що поєднає виставкову діяльність, дослідження та розвиток візуального мистецтва. Запуск постійного простору запланований на перший квартал 2027 року.

Команда оголосила про запуск перших програм у 2026 році, паралельно готуючи відкриття центру. Інституція має стати платформою для фотографів, кураторів і дослідників, а також майданчиком для формування професійної спільноти.

Виконавчою директоркою призначили Божену Пеленську, яка раніше керувала створенням Jam Factory Art Center. Вона відповідатиме за стратегію, партнерства та фінансування.

Засновником і операційним директором став Саша Маслов — фотограф і журналіст, який працює між Києвом і Нью-Йорком. Кураторський напрям очолила Катерина Радченко, засновниця Odesa Photo Days та членкиня журі World Press Photo Award у 2023 році.

За розвиток інфраструктури відповідатиме співзасновник Марк Вілкінс, який займатиметься пошуком постійного приміщення. Одне із завдань команди — створення власної премії для фотографів за аналогією з PinchukArtCentre, а також формування фізичного й цифрового архіву фотографії.

Як повідомляє «Суспільне Культура», до ініціативи вже долучилися близько 30 амбасадорів, серед них — Євген Малолєтка, Олександр Чекменьов та Марта Сирко.

Загальний бюджет запуску оцінюють у $7-8 мільйонів. Основну частину коштів планують витратити на придбання та реновацію будівлі. Фінансування надходитиме з кількох джерел: продаж квитків, членські внески, гранти та оренду частини простору.