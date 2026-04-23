У Львові вже працює понад 400 літніх майданчиків — їх нанесли на онлайн-карту

Артем Черничко 23 квітня 2026

У Львові станом на кінець квітня вже відкрили 401 літній майданчик біля закладів харчування. Цього року через теплу погоду сезон терас розпочався раніше — 19 березня — і триватиме до 31 жовтня, повідомили в міській раді.

У міськраді пояснюють, що для відкриття майданчика підприємці мають отримати відповідний паспорт та укласти договір оренди елементів благоустрою. Департамент архітектури та просторового розвитку встановлює чіткі архітектурно-художні вимоги до кожної конструкції. Майданчики не повинні перешкоджати руху пішоходів і проїзду пожежної техніки чи інших спецслужб.

У центрі міста діють суворіші правила. Зокрема, заборонено погоджувати складні елементи, які потребують кріплення безпосередньо до фасадів будинків-пам'яток. Для затінення дозволяють використовувати лише парасолі або маркізи з відповідним типом кріплень.

Для зручності мешканців і гостей міста всі офіційно погоджені локації нанесли на спеціальну карту.

Фото: Львівська міська рада
