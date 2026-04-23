У Флоренції туристка пошкодила фонтан XVI століття — хотіла торкнутися геніталій Нептуна

У Флоренції висунули звинувачення 28-річній туристці, яка заради жарту вилізла на мармурову статую фонтану Нептуна на площі Синьйорії. Жінка хотіла торкнутися геніталій скульптури в межах «передвесільного челенджу», на який її підбили друзі, пише The Guardian.

Поліція помітила жінку безпосередньо на монументі. Під час огляду експерти міської ради виявили пошкодження ніг коней, по яких вона дерлася вгору, а також фриза, за який вона трималася, щоб не впасти.

Попри те, що збитки назвали «незначними», вартість реставраційних робіт оцінили у €5 тисяч. Туристці інкримінують осквернення мистецького й архітектурного надбання.

«Фізичний контакт із монументом, до якого прагнуть такі люди, далекий від інтелектуального усвідомлення спадщини. Ми не маємо потурати невігластву», — заявили в мерії.

Фонтан Нептуна створив скульптор Бартоломео Амманнаті у 1559 році на замовлення герцога Козімо I Медічі. Це не перший випадок вандалізму щодо цього об'єкта: у 2023 році німецький турист пошкодив його під час селфі, а у 2005 році відвідувач відламав статуї руку.

Флоренція залишається одним із найбільш перевантажених міст Європи, щороку приймаючи близько 16 мільйонів туристів, що викликає дедалі більше роздратування у місцевих мешканців.