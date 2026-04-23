У Флоренції туристка пошкодила фонтан XVI століття — хотіла торкнутися геніталій Нептуна

Артем Черничко 23 квітня 2026
У Флоренції висунули звинувачення 28-річній туристці, яка заради жарту вилізла на мармурову статую фонтану Нептуна на площі Синьйорії. Жінка хотіла торкнутися геніталій скульптури в межах «передвесільного челенджу», на який її підбили друзі, пише The Guardian.

Поліція помітила жінку безпосередньо на монументі. Під час огляду експерти міської ради виявили пошкодження ніг коней, по яких вона дерлася вгору, а також фриза, за який вона трималася, щоб не впасти.

Попри те, що збитки назвали «незначними», вартість реставраційних робіт оцінили у €5 тисяч. Туристці інкримінують осквернення мистецького й архітектурного надбання.

«Фізичний контакт із монументом, до якого прагнуть такі люди, далекий від інтелектуального усвідомлення спадщини. Ми не маємо потурати невігластву», — заявили в мерії.

Фонтан Нептуна створив скульптор Бартоломео Амманнаті у 1559 році на замовлення герцога Козімо I Медічі. Це не перший випадок вандалізму щодо цього об'єкта: у 2023 році німецький турист пошкодив його під час селфі, а у 2005 році відвідувач відламав статуї руку.

Флоренція залишається одним із найбільш перевантажених міст Європи, щороку приймаючи близько 16 мільйонів туристів, що викликає дедалі більше роздратування у місцевих мешканців.

Фото: Jean Giroux / Unsplash
Читайте також
Журі Венеційської бієнале бойкотує павільйони РФ та Ізраїлю — через рішення Гаазького суду У Львові вже працює понад 400 літніх майданчиків — їх нанесли на онлайн-карту У Києві створять Український дім фотографії У Києві просять вшанувати двірника «дядю Сашу», який врятував дитину під час теракту — петиція
Викидати коники: хобіхорсинг у фотографіях Філіппа Тройдта 23 квітня 2026 Так погано, що аж добре: Джон Вотерс, найогидніший режисер нашого часу 22 квітня 2026 Час зносити сталінки й хрущовки? 22 квітня 2026 Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026

