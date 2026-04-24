Мстислав Чернов очолив журі документальної премії на Каннському кінофестивалі

Артем Черничко 24 квітня 2026
Український режисер, воєнний кореспондент і лауреат «Оскара» Мстислав Чернов став головою журі премії L’Œil d’or («Золоте око») на 79-му Каннському кінофестивалі. Про це повідомили організатори.

«Золоте око» — це головна нагорода фестивалю для документальних стрічок. Цьогоріч премія святкує своє 11-річчя. До складу журі під керівництвом Чернова також увійшли: ексдиректорка фестивалю «Санденс» Табіта Джексон, акторка Жеральдін Пайя, режисерка Ліна Суалем та журналіст-розслідувач Віктор Кастане.

Переможця оголосять 22 травня у Палаці фестивалів. На нагороду претендують документальні фільми з усіх секцій Канн — від основної програми до «Тижня критики».

Мстислав Чернов — автор документальної стрічки «20 днів у Маріуполі», яка принесла Україні перший «Оскар». Торік він випустив свій новий фільм «2000 метрів до Андріївки», який отримав високі оцінки критиків за реалістичне зображення сучасної війни, а також здобув низку нагород.

Фото: Everwest / Wikimedia Commons
