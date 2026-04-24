Словенія відмовилася транслювати «Євробачення-2026» — замість конкурсу покажуть фільми про Палестину

Іван Назаренко 24 квітня 2026
Словенія відмовилася транслювати та брати участь у «Євробаченні-2026» через присутність Ізраїлю у конкурсі, пише Euronews.

Національний мовник RTV Slovenia підтвердив, що не показуватиме цьогорічне шоу. Натомість в ефірі запланували серію фільмів про Палестину під назвою Voices of Palestine.

Словенія приєдналася до країн, які вже відмовилися від трансляції або участі в конкурсі. Зокрема, RTVE (Іспанія) не показуватиме шоу вперше з 1961 року, а RTÉ (Ірландія) ще раніше оголосив про відмову від участі й трансляції.

Причина у рішенні Європейської мовної спілки допустити Ізраїль до конкурсу під час війни в секторі Газа.

Водночас Нідерланди та Ісландія все ж покажуть конкурс на своїх мовниках, хоча ці країни відмовилися від участі.

Ювілейне 70-те «Євробачення» має відбутися у Відні з 12 до 16 травня за участі 35 країн.

