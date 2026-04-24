Артем Черничко 24 квітня 2026
Meta звільняє 10% співробітників заради інвестицій у ШІ

Американський техногігант Meta, якому належать Facebook та Instagram, оголосив про скорочення 10% свого штату. Під звільнення потраплять 8 тисяч працівників, а ще 6 тисяч відкритих вакансій будуть скасовані, пише Bloomberg.

Корпорація спрямовує ресурси на розробку власного суперінтелекту — Meta Superintelligence Labs. HR-директорка компанії Джанель Гейл зазначила, що скорочення штату допоможе «компенсувати інші інвестиції». Очікується, що капітальні витрати Meta у 2026 році зростуть майже вдвічі порівняно з минулим роком — до $115–135 мільярдів.

Процес звільнення розпочнеться 20 травня. Це перша масштабна хвиля звільнень у компанії з 2023 року, коли Meta скоротила сумарно 21 тисячу людей під час «року ефективності» Марка Цукерберга. Наприкінці 2025 року в Meta працювало майже 79 тисяч осіб у 90 містах світу.

Звільнення відбуваються на тлі рекордних фінансових показників. За четвертий квартал 2025 року дохід компанії зріс на 24% (до майже $60 мільярдів), а чистий прибуток сягнув рекордних $22,7 мільярда. Попри це, корпорація обирає шлях максимальної оптимізації, щоб виграти конкуренцію на ринку ШІ.

Нагадаємо, Meta розробляє ШІ-клона Марка Цукерберга, який буде спілкуватися з працівниками.

Фото: Марк Цукерберг (Anthony Quintano / Wikimedia Commons)
Читайте також
У Сан-Франциско запрацював магазин, яким керує штучний інтелект Розробник створив сервіс, який додає помилки в листи, щоби приховати використання ШІ Український фільм «Ілюзія тихої ночі» отримав спеціальну відзнаку міжнародного фестивалю Visions du Réel Будинок Уряду в Києві пропонують реставрувати за принципом кінцуґі — зі збереженням слідів руйнувань
Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026 Викидати коники: хобіхорсинг у фотографіях Філіппа Тройдта 23 квітня 2026 Так погано, що аж добре: Джон Вотерс, найогидніший режисер нашого часу 22 квітня 2026

