Meta звільняє 10% співробітників заради інвестицій у ШІ

Американський техногігант Meta, якому належать Facebook та Instagram, оголосив про скорочення 10% свого штату. Під звільнення потраплять 8 тисяч працівників, а ще 6 тисяч відкритих вакансій будуть скасовані, пише Bloomberg.

Корпорація спрямовує ресурси на розробку власного суперінтелекту — Meta Superintelligence Labs. HR-директорка компанії Джанель Гейл зазначила, що скорочення штату допоможе «компенсувати інші інвестиції». Очікується, що капітальні витрати Meta у 2026 році зростуть майже вдвічі порівняно з минулим роком — до $115–135 мільярдів.

Процес звільнення розпочнеться 20 травня. Це перша масштабна хвиля звільнень у компанії з 2023 року, коли Meta скоротила сумарно 21 тисячу людей під час «року ефективності» Марка Цукерберга. Наприкінці 2025 року в Meta працювало майже 79 тисяч осіб у 90 містах світу.

Звільнення відбуваються на тлі рекордних фінансових показників. За четвертий квартал 2025 року дохід компанії зріс на 24% (до майже $60 мільярдів), а чистий прибуток сягнув рекордних $22,7 мільярда. Попри це, корпорація обирає шлях максимальної оптимізації, щоб виграти конкуренцію на ринку ШІ.

Нагадаємо, Meta розробляє ШІ-клона Марка Цукерберга, який буде спілкуватися з працівниками.