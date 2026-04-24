Помер оскароносний художник-постановник «Хрещеного батька» Дін Тавуларіс

У віці 93 років помер Дін Тавуларіс — американський художник-постановник, який працював над візуальним образом фільмів «Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні» та «Розмова», пише Deadline.



Френсіс Форд Коппола з Діном Тавуларісом. Фото: Fotis Filargyropoulos / AFP

Про смерть митця повідомив письменник і кінокритик Джордан Мінцер. У 2022 році він став співавтором книжки «Conversations with Dean Tavoularis» («Розмови з Діном Тавуларісом»).

Тавуларіс отримав «Оскар» за художнє оформлення та декорації до фільму «Хрещений батько-2» 1974 року. Також його номінували на премію за роботу над стрічками «Апокаліпсис сьогодні» (1979), «Такер: Людина і його мрія» (1988), «Хрещений батько-3» (1990) і «Пограбування Брінкса» Вільяма Фрідкіна (1978).

Американський кінорежисер Френсіс Форд Коппола назвав смерть Тавуларіса великою втратою. За словами режисера, він не зміг би перелічити всі способи, якими той збагатив і його творчість, й особисте життя.

Дін Тавуларіс народився 18 травня 1932 року в Ловеллі, штат Массачусетс, у родині грецьких емігрантів. Виріс у Лос-Анджелесі, навчався в художніх школах, а згодом почав працювати в анімаційному підрозділі Disney Studios і сторібордистом.

Його великий прорив стався в 1967 році, коли режисер Артур Пенн запросив його працювати над художнім оформленням «Бонні і Клайда». Після цього Тавуларіс також долучився до фільму «Маленька велика людина» (1970) з Дастіном Гоффманом.

Серед інших ранніх робіт художника — «Забріскі-Пойнт» Мікеланджело Антоніоні. У 1972 році його кар’єра вийшла на новий рівень завдяки роботі над «Хрещеним батьком» Копполи. Разом з оператором Гордоном Віллісом Тавуларіс сформував темну, теплу, майже живописну візуальну атмосферу фільму, яка визначила стиль не лише першої частини, а і двох наступних — «Хрещений батько-2» та «Хрещений батько-3».

Пізніше Тавуларіс неодноразово співпрацював із Копполою у фільмах «Розмова», «Від щирого серця», «Аутсайдери», «Бійцівська рибка», «Пеґґі Сью вийшла заміж», «Сади каменів», «Такер: Людина і мрія», новелою «Life Without Zoe» для альманаху «Нью-йоркські історії» і «Джек».

Серед інших режисерів, із якими він працював, були Вім Вендерс, Воррен Бітті та Роман Поланскі.

У Тавуларіса залишилися дружина, французька акторка Орор Клеман, з якою він познайомився на зйомках «Апокаліпсису сьогодні», а також доньки Елісон і Джина.