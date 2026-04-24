Покоління Z стало головним драйвером відновлення кінотеатрів — дослідження

Іван Назаренко 24 квітня 2026
Покоління Z стало головним драйвером відновлення кінотеатрів — дослідження

Покоління Z стало головним драйвером відновлення кінотеатрів — 2026 рік може стати найуспішнішим для світового прокату з початку пандемії. Про це повідомляє дослідження сервісу Fandango.

За результатами дослідження, 87% представників Gen Z за останній рік хоча б раз були в кіно. Це найвищий показник серед усіх поколінь: у міленіалів — 82%, у покоління X — 70%, у бебі-бумерів — 58%. У середньому Gen Z ходить у кіно близько семи разів на рік.

Попри домінування стримінгів, молодь дедалі частіше обирає кінотеатри як спосіб провести час офлайн. Експерти пояснюють це втомою від соцмереж і пошуком «третього простору» для спілкування поза домом. Похід у кіно часто дешевший за концерти чи клуби.

На відвідуваність також впливають соцмережі: обговорення нових фільмів стимулює дивитися прем’єри саме в кінотеатрах.

Водночас платформи на кшталт Letterboxd підсилюють інтерес до кіно. Кількість користувачів сервісу зросла до 26 мільйонів, більшість із яких — молодь.

Фото: Toni Pomar / Unsplash
