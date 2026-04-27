Померла Недра Теллі-Росс — остання учасниця легендарного дівочого гурту The Ronettes

Артем Черничко 27 квітня 2026
У віці 80 років пішла з життя Недра Теллі-Росс, остання учасниця попгурту 1960-х The Ronettes. Про смерть артистки повідомила її донька, зазначивши, що мати померла в неділю вранці у своєму будинку в оточенні родини, пише The Guardian.

The Ronettes, 1966 рік. Недра Теллі-Росс — ліворуч.

Недра Теллі-Росс разом зі своїми двоюрідними сестрами Ронні Спектор та Естель Беннетт створили один із найвпливовіших дівочих гуртів в історії музики. Колектив став відомим не лише завдяки вокалу, а й популярним зачіскам-«вуликам».

Справжній злет The Ronettes розпочався у 1963 році після знайомства з продюсером Філом Спектором. Їхній головний хіт «Be My Baby» став класикою світової музики: за даними агенції BMI, пісню транслювали на радіо та ТБ понад 3,9 мільйона разів.

The Ronettes супроводжували The Rolling Stones у британському турне 1964 року та виступали на розігріві у The Beatles під час їхнього останнього туру США у 1966-му. Серед інших відомих робіт гурту — «Walking in the Rain», «Baby, I Love You» та святкова версія «Sleigh Ride».

Гурт розпався вже у 1967 році. Недра Теллі-Росс згодом пояснювала це рішення втомою від жорсткої конкуренції в шоубізнесі й бажанням присвятити себе родині та вірі. Вона вийшла заміж за діджея Скотта Росса, у 1978 році випустила сольний альбом християнської музики «Full Circle», а пізніше побудувала кар'єру у сфері нерухомості.

Протягом десятиліть учасниці гурту вели тривалу судову боротьбу з Філом Спектором щодо невиплачених роялті. У 2007 році The Ronettes включили до Зали слави рок-н-ролу.

Естель Беннетт померла у 2009 році, а фронтвумен гурту Ронні Спектор — у 2022-му. Зі смертю Недри Теллі-Росс завершилася епоха одного з найяскравіших дівочих гуртів минулого століття.

Фото: James Kriegsmann, General Artists Corporation / Wikimedia Commons
Кенійський спортсмен першим в історії пробіг марафон менше ніж за дві години 230 кісток на тілі: українець побив світовий рекорд Zombie Boy з анатомічного татуювання Майкл Б. Джордан екранізує гру Battlefield разом із режисером «Місії нездійсненної» У Сан-Франциско запрацював магазин, яким керує штучний інтелект
Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026 Викидати коники: хобіхорсинг у фотографіях Філіппа Тройдта 23 квітня 2026 Так погано, що аж добре: Джон Вотерс, найогидніший режисер нашого часу 22 квітня 2026

