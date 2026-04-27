Майкл Б. Джордан екранізує гру Battlefield разом із режисером «Місії нездійсненної»

Артем Черничко 27 квітня 2026
327
Майкл Б. Джордан екранізує гру Battlefield разом із режисером «Місії нездійсненної»

Американський актор і продюсер Майкл Б. Джордан розпочав роботу над повнометражною адаптацією серії відеоігор Battlefield. Джордан продюсуватиме проєкт через свою компанію, а також розглядає можливість виконання головної ролі, пише The Hollywood Reporter.

До творчої групи приєднався сценарист і режисер Крістофер Маккворрі, відомий за роботою над франшизою «Місія нездійсненна» та оскароносною картиною «Звичайні підозрювані». Минулого тижня автори представили концепцію проєкту провідним студіям і стримінговим платформам, зокрема Apple та Sony. Пріоритетом є широкий театральний прокат.

Серія Battlefield була запущена у 2002 році. Остання частина, Battlefield 6, стала лідером продажів минулого року, отримавши позитивні відгуки критиків за масштабність та ігровий процес. Попередні спроби телевізійної адаптації франшизи у 2012 та 2016 роках не були реалізовані.

Попит на екранізації відеоігор залишається високим на тлі фінансового успіху останніх релізів. Зокрема, «Minecraft: Фільм» зібрав $961 мільйон у світовому прокаті, а «Супер Маріо Галактика в кіно» — $764 мільйони лише за перший місяць. Цього року в кінотеатрах також очікуються нові частини франшиз Mortal Kombat, Street Fighter і Resident Evil.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Читайте також
Кенійський спортсмен першим в історії пробіг марафон менше ніж за дві години 230 кісток на тілі: українець побив світовий рекорд Zombie Boy з анатомічного татуювання Померла Недра Теллі-Росс — остання учасниця легендарного дівочого гурту The Ronettes У Сан-Франциско запрацював магазин, яким керує штучний інтелект
Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026 Викидати коники: хобіхорсинг у фотографіях Філіппа Тройдта 23 квітня 2026 Так погано, що аж добре: Джон Вотерс, найогидніший режисер нашого часу 22 квітня 2026

