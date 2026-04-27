У Лондоні приготували найбільше у світі тирамісу — десерт занесли до «Книги рекордів Гіннеса»

Іван Назаренко 27 квітня 2026
У Лондоні встановили новий світовий рекорд із найдовшого тирамісу. Про це повідомляє BBC.

Понад 100 італійських шеф-кухарів зібралися в Chelsea Town Hall, щоб приготувати десерт, який перевершив попередній рекорд — 273,5 метра, встановлений у Мілані.

За правилами «Книги рекордів Гіннеса», тирамісу готували та збирали безпосередньо на місці. Для нього використали близько 50 тисяч бісквітів савоярді та понад 3 тисячі яєць. У результаті довжина десерту склала 440,6 метра.

Ініціатор спроби Мірко Річчі зазначив, що команда вирішила провести її саме у Великій Британії як жест подяки країні. За його словами, десерт також присвятили королю та королівській родині — готове тирамісу прикрасили золотою короною.

Один із учасників, шеф Кармело Карневалі, пояснив, що для зарахування рекорду десерт мав відповідати чітким параметрам — не менше 8 см заввишки та 15 см завширшки по всій довжині.

