Український VR-фільм «Укриття» здобув «інтернет-Оскар» The Webby Awards

Іван Назаренко 27 квітня 2026
Український VR-фільм «Укриття» отримав міжнародну нагороду The Webby Awards 2026 року, повідомляє Українська Кіноакадемія.

Стрічку відзначили 21 квітня в категорії Apps, Software & Immersive — Science & Education. Премію The Webby Awards часто називають «Оскаром для інтернету» — це одна з найпрестижніших нагород у сфері цифрових і мультимедійних проєктів.

«Укриття» — документальний фільм у форматі віртуальної реальності, створений у результаті співпраці України, Нідерландів і Бельгії. Режисерами виступили Іванна Хіцінська та Сйорс Свієрста.

Фільм знімали у 2024 році в різних містах України. Він показує повсякденне життя під час війни через простір укриттів — місць, де люди ховаються від обстрілів і водночас продовжують жити.

У VR-досвіді глядач опиняється всередині різних ситуацій: від підземного пологового відділення в Києві до похорону військового у Львові, від тренувань бійців до виступів у підвалах театрів у Харкові. Проєкт робить акцент на особистих історіях і дає змогу «опинитися поруч» із героями.

