Тернопіль претендує на звання «Європейської зеленої столиці 2028»

Артем Черничко 27 квітня 2026
Тернопіль став єдиним представником України, який увійшов до переліку претендентів на здобуття престижного титулу European Green Capital Award 2028. Список міст-кандидатів оприлюднила Єврокомісія.

Загалом у категорії міст із населенням понад 100 тисяч мешканців змагаються 17 претендентів. Окрім Тернополя, за звання «зеленої столиці» борються Ольборг (Данія), Бельсько-Бяла та Гданськ (Польща), Брешія та Рим (Італія), Кошиці (Словаччина), Луго, Матаро, Мурсія, Террасса та Сарагоса (Іспанія), Мішкольц (Угорщина), Нім (Франція), Подгориця (Чорногорія), а також Порту й Сетубал (Португалія).

Наступним етапом конкурсу стане технічна оцінка поданих заявок, яку здійснить група з семи незалежних експертів. Вони аналізуватимуть роботу міст у сімох ключових сферах: стан забруднення повітря та рівень шумового забруднення, якість управління водними ресурсами та відходами, збереження біорізноманіття, а також зусилля з пом'якшення наслідків кліматичних змін та адаптації до них.

Тернопільський академічний театр імені Т. Г. Шевченка. Фото: Yevhen Stienin / Unsplash

Список фіналістів оприлюднять на початку липня 2026 року. Після цього відібрані міста представлять міжнародному журі свої комунікаційні стратегії та плани дій у разі здобуття титулу. Переможця конкурсу «Європейська зелена столиця 2028» оголосять 8 жовтня 2026 року під час урочистої церемонії в місті Гімарайнш (Португалія), який є чинним володарем цього звання.

Окрім почесного титулу та пам’ятного трофея, місто-переможець отримає грошовий приз у розмірі 600 тисяч євро. Ці кошти мають бути спрямовані на подальшу реалізацію стратегій сталого розвитку й екологічних ініціатив громади.

