Тернопіль претендує на звання «Європейської зеленої столиці 2028»

Тернопіль став єдиним представником України, який увійшов до переліку претендентів на здобуття престижного титулу European Green Capital Award 2028. Список міст-кандидатів оприлюднила Єврокомісія.

Загалом у категорії міст із населенням понад 100 тисяч мешканців змагаються 17 претендентів. Окрім Тернополя, за звання «зеленої столиці» борються Ольборг (Данія), Бельсько-Бяла та Гданськ (Польща), Брешія та Рим (Італія), Кошиці (Словаччина), Луго, Матаро, Мурсія, Террасса та Сарагоса (Іспанія), Мішкольц (Угорщина), Нім (Франція), Подгориця (Чорногорія), а також Порту й Сетубал (Португалія).

Наступним етапом конкурсу стане технічна оцінка поданих заявок, яку здійснить група з семи незалежних експертів. Вони аналізуватимуть роботу міст у сімох ключових сферах: стан забруднення повітря та рівень шумового забруднення, якість управління водними ресурсами та відходами, збереження біорізноманіття, а також зусилля з пом'якшення наслідків кліматичних змін та адаптації до них.

Тернопільський академічний театр імені Т. Г. Шевченка. Фото: Yevhen Stienin / Unsplash

Список фіналістів оприлюднять на початку липня 2026 року. Після цього відібрані міста представлять міжнародному журі свої комунікаційні стратегії та плани дій у разі здобуття титулу. Переможця конкурсу «Європейська зелена столиця 2028» оголосять 8 жовтня 2026 року під час урочистої церемонії в місті Гімарайнш (Португалія), який є чинним володарем цього звання.

Окрім почесного титулу та пам’ятного трофея, місто-переможець отримає грошовий приз у розмірі 600 тисяч євро. Ці кошти мають бути спрямовані на подальшу реалізацію стратегій сталого розвитку й екологічних ініціатив громади.