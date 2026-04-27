У галереї Тейт Британія відкриють масштабну виставку про культуру 1990-х років

Іван Назаренко 27 квітня 2026
У галереї Тейт Британія відкриють велику виставку про культуру 1990-х років, яка поєднає мистецтво і моду того періоду. Про це повідомляє The Guardian.

Експозиція під назвою The 90s: Art and Fashion стартує восени й об’єднає роботи майже 70 митців, фотографів і дизайнерів. Куратором виступає Едвард Еннінфул, який описує 90-ті як період, що сформував сучасну культуру Британії.

Серед ключових робіт — перший великий фільм сера Стіва Макквіна «Ведмідь» (1993), картина Кріса Офілі «No Woman, No Cry» (1998), а також відео Кіта Пайпера про національну ідентичність.

Окремий блок присвячено моді: від провокаційних показів Александра Макквіна до концептуальних колекцій Хусейна Чалаяна. Також покажуть роботи Вів'єн Вествуд і Джона Гальяно, які досліджували тему класу та ідентичності.

Важлива частина експозиції — документування молодіжної культури. Фотографії клубної сцени Манчестера та лондонських вечірок. Через ці матеріали показують, як формувалася нова візуальна мова і стиль.

За словами Еннінфула, 90-ті були не про один стиль чи рух, а про енергію змін — злам ієрархій, поєднання високої та масової культури і появу нових голосів.

Читайте також
Помер культовий автор коміксів Джеррі Конвей — творець Карателя та сценарист «Людини-павука» В аеропорту Шрі-Ланки затримали 22 буддійських монаха, які перевозили 110 кілограм канабісу Український VR-фільм «Укриття» здобув «інтернет-Оскар» The Webby Awards Тернопіль претендує на звання «Європейської зеленої столиці 2028»
«Напівлюдина»: яким вийшов новий серіал творця «Оленяти» 27 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026 Викидати коники: хобіхорсинг у фотографіях Філіппа Тройдта 23 квітня 2026

