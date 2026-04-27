Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В аеропорту Шрі-Ланки затримали 22 буддійських монаха, які перевозили 110 кілограм канабісу

Іван Назаренко 27 квітня 2026
278

На Шрі-Ланці затримали 22 буддійських монаха, у багажі яких виявили понад 110 кілограм канабісу. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в аеропорту столиці Коломбо. За даними митниці, кожен із монахів перевозив приблизно по 5 кілограм наркотичної речовини — її сховали у спеціальних подвійних стінках валіз.

Йдеться про різновид канабісу під назвою Kush, який вважається особливо міцним. Наркотики були замасковані серед солодощів і шкільного приладдя.

За інформацією поліції, монахи, більшість із яких є студентами, поверталися з поїздки до Таїланду. Подорож, за їхніми словами, оплатив невідомий спонсор.

Ще одного — 23-го монаха, якого підозрюють в організації схеми, затримали пізніше в передмісті Коломбо. Слідство встановило, що він переконував інших учасників, ніби пакунки є пожертвами, які пізніше має забрати транспорт.

Усіх затриманих взяли під варту на сім днів після судового засідання. Правоохоронці не виключають, що частина монахів могла не знати про реальний вміст багажу.

За даними поліції, це перший випадок у країні, коли групу монахів затримали за підозрою в контрабанді наркотиків через аеропорт.

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.