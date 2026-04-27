Помер культовий автор коміксів Джеррі Конвей — творець Карателя та сценарист «Людини-павука»

Помер американський сценарист коміксів і колишній головний редактор Marvel Джеррі Конвей. Йому було 73 роки. Про смерть повідомили в Marvel.

У 2022 році коміксисту діагностували рак підшлункової залози. У вересні 2023-го він повідомляв, що зміг подолати хворобу.

Кар’єра Конвея почалася дуже рано: перший комікс він опублікував у 16 років. Уже на початку 70-х він став одним із наймолодших авторів, які працювали над серіями про Людину-павука для Marvel. Пізніше він писав і для DC Comics, балансуючи між двома головними видавництвами.

Gerry Conway has sadly passed away at the age of 73.



He is known for co-creating The Punisher, Ben Reilly, Firestorm, Jason Todd & more iconic characters.



He also wrote one of the most iconic comic stories in history — "The Night Gwen Stacy Died" pic.twitter.com/nyWoU46yYU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 27, 2026

Конвей стояв біля витоків Карателя — одного з перших антигероїв у супергеройських коміксах. У DC він допоміг сформувати образ Джейсона Тодда, а також працював над Кіллером Кроком і Пауер Ґерл.

Однією з найвідоміших його робіт став сюжет The Night Gwen Stacy Died (1973) — коміксу про Людину-павука, у якому загинула Гвен Стейсі. На той момент ключова героїня історій Пітера Паркера.

Після повномасштабного вторгнення Конвей підтримав Україну. Сценарист додав до свого ніку в X «Stands With Ukraine» та поширював ініціативи платформи United24.