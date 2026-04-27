Помер культовий автор коміксів Джеррі Конвей — творець Карателя та сценарист «Людини-павука»

Іван Назаренко 27 квітня 2026
Помер культовий автор коміксів Джеррі Конвей — творець Карателя та сценарист «Людини-павука»

Помер американський сценарист коміксів і колишній головний редактор Marvel Джеррі Конвей. Йому було 73 роки. Про смерть повідомили в Marvel.

У 2022 році коміксисту діагностували рак підшлункової залози. У вересні 2023-го він повідомляв, що зміг подолати хворобу.

Кар’єра Конвея почалася дуже рано: перший комікс він опублікував у 16 років. Уже на початку 70-х він став одним із наймолодших авторів, які працювали над серіями про Людину-павука для Marvel. Пізніше він писав і для DC Comics, балансуючи між двома головними видавництвами.

Конвей стояв біля витоків Карателя — одного з перших антигероїв у супергеройських коміксах. У DC він допоміг сформувати образ Джейсона Тодда, а також працював над Кіллером Кроком і Пауер Ґерл.

Однією з найвідоміших його робіт став сюжет The Night Gwen Stacy Died (1973) — коміксу про Людину-павука, у якому загинула Гвен Стейсі. На той момент ключова героїня історій Пітера Паркера.

Після повномасштабного вторгнення Конвей підтримав Україну. Сценарист додав до свого ніку в X «Stands With Ukraine» та поширював ініціативи платформи United24.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
