Леді Гага та Doechii випустили кліп «Runway» — це головний саундтрек «Диявол носить Prada 2»

Американська співачка Леді Гага та реперка Doechii випустили спільний кліп на трек «Runway», який став частиною саундтреку до майбутнього фільму «Диявол носить Prada 2». Режисеркою відео виступила зіркова хореографка Парріс Гобл.

Кліп повністю витримує акцент фільму на високій моді — артистки постійно змінюють одна одну в кадрі, демонструючи різні образи. Як зазначає Variety, у кліпі фігурують сукня від Miss Claire Sullivan, кастомні костюми LUAR, а також роботи Bad Binch Tong Tong, Robert Wun і облягаючий комбінезон від Gaurav Gupta. Образи доповнює взуття від Thom Solo: парні чорні платформи та кастомні червоні туфлі з крокодилячої шкіри.

Пісня «Runway» звучить у стрічці під час залаштункової сцени на Тижні моди в Мілані. Сюжет «Диявол носить Prada 2» розгортається навколо Міранди Прістлі (Меріл Стріп), яка намагається врятувати журнал Runway в епоху занепаду друкованої преси. Головною опоненткою редакторки стає її колишня асистентка Емілі (Емілі Блант) — тепер вона впливова топменеджерка в Christian Dior, від чиїх рекламних бюджетів напряму залежить виживання видання Прістлі.

За першу добу після релізу сингл зібрав майже 3 мільйони стримів у Spotify. Це дозволило пісні дебютувати на 32-й позиції у глобальному чарті Spotify та на 25-му місці в американському сегменті платформи.