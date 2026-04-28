Тейлор Свіфт патентує свій голос і зовнішність — для захисту від ШІ

Американська виконавиця Тейлор Свіфт зробила крок для захисту своєї ідентичності в епоху штучного інтелекту. Слідом за актором Метью Макконагі співачка подала заявки на реєстрацію торговельних марок, що стосуються її голосу та специфічного візуального образу, пише Variety.

Компанія Свіфт TAS Rights Management вже подала до Відомства з патентів і торговельних марок США (USPTO) три заявки. Дві з них стосуються звукових маркерів — це фрази «Hey, it’s Taylor Swift» («Привіт, це Тейлор Свіфт») та «Hey, it’s Taylor» («Привіт, це Тейлор»).

Третя заявка описує конкретний візуальний образ: фотографію співачки з рожевою гітарою на рожевій сцені, де вона вдягнена у багатоколірний боді та сріблясті чоботи.

Як зазначає адвокат з інтелектуальної власності Джош Гербен, такі дії відображають дедалі більше занепокоєння топзірок через здатність ШІ «красти» голоси та зовнішність без їхньої згоди.

Образ Тейлор Свіфт неодноразово використовували без дозволу: від чат-ботів Meta до порнографічних дипфейків, що поширювалися в мережі. Крім того, під час передвиборчих перегонів у США Дональд Трамп поширював згенеровані ШІ зображення, які неправдиво натякали на підтримку політика з боку співачки.