Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 28 квітня 2026
147
Тейлор Свіфт патентує свій голос і зовнішність — для захисту від ШІ

Американська виконавиця Тейлор Свіфт зробила крок для захисту своєї ідентичності в епоху штучного інтелекту. Слідом за актором Метью Макконагі співачка подала заявки на реєстрацію торговельних марок, що стосуються її голосу та специфічного візуального образу, пише Variety.

Компанія Свіфт TAS Rights Management вже подала до Відомства з патентів і торговельних марок США (USPTO) три заявки. Дві з них стосуються звукових маркерів — це фрази «Hey, it’s Taylor Swift» («Привіт, це Тейлор Свіфт») та «Hey, it’s Taylor» («Привіт, це Тейлор»).

Третя заявка описує конкретний візуальний образ: фотографію співачки з рожевою гітарою на рожевій сцені, де вона вдягнена у багатоколірний боді та сріблясті чоботи.

Як зазначає адвокат з інтелектуальної власності Джош Гербен, такі дії відображають дедалі більше занепокоєння топзірок через здатність ШІ «красти» голоси та зовнішність без їхньої згоди.

Образ Тейлор Свіфт неодноразово використовували без дозволу: від чат-ботів Meta до порнографічних дипфейків, що поширювалися в мережі. Крім того, під час передвиборчих перегонів у США Дональд Трамп поширював згенеровані ШІ зображення, які неправдиво натякали на підтримку політика з боку співачки.

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Prada випустила колекцію індійських традиційних сандалів після скандалу з культурною апропріацією Sony готує кросовер між «Джанґо вільний» і «Маска Зорро» — фільм засновано на коміксі Тарантіно Леді Гага та Doechii випустили кліп «Runway» — це головний саундтрек «Диявол носить Prada 2» Помер культовий автор коміксів Джеррі Конвей — творець Карателя та сценарист «Людини-павука»
«Напівлюдина»: яким вийшов новий серіал творця «Оленяти» 27 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026 Викидати коники: хобіхорсинг у фотографіях Філіппа Тройдта 23 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.