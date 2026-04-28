Sony готує кросовер між «Джанґо вільний» і «Маска Зорро» — фільм засновано на коміксі Тарантіно

Сценарист Браян Гелґеланд, лауреат «Оскара» за «Таємниці Лос-Анджелеса», напише сценарій кросоверу між «Джанґо вільний» і «Маска Зорро», повідомляє Variety.

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки в Sony Pictures. Фільм буде заснований на коміксі 2014 року, який написали Квентін Тарантіно і Метт Вагнер, але сюжет обіцяють зробити новим.

There Is A 'Django Unchained' - "Zorro" Crossover Based On A Tarantino Comic Apparently Happening https://t.co/AZn1MJjLnG pic.twitter.com/T3SRKYboZM — Barstool Sports (@barstoolsports) April 28, 2026

У центрі історії — союз мисливця за головами Джанґо і легендарного Зорро. У різних екранізаціях цього героя втілювали Ентоні Гопкінс та Антоніо Бандерас.

Поки що режисера не призначили, і сам Тарантіно не планує знімати фільм. Водночас ідея такого кросоверу обговорюється вже кілька років: раніше режисер залучав коміка Джеррода Кармайкла до написання сценарію, але той варіант не дійшов до виробництва.

Акторів теж поки що не підтверджено. Відомо лише, що Бандерас раніше отримував пропозицію від Тарантіно і був відкритий до участі, але контрактів наразі немає.