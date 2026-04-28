Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Sony готує кросовер між «Джанґо вільний» і «Маска Зорро» — фільм засновано на коміксі Тарантіно

Іван Назаренко 28 квітня 2026
112

Сценарист Браян Гелґеланд, лауреат «Оскара» за «Таємниці Лос-Анджелеса», напише сценарій кросоверу між «Джанґо вільний» і «Маска Зорро», повідомляє Variety.

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки в Sony Pictures. Фільм буде заснований на коміксі 2014 року, який написали Квентін Тарантіно і Метт Вагнер, але сюжет обіцяють зробити новим.

У центрі історії — союз мисливця за головами Джанґо і легендарного Зорро. У різних екранізаціях цього героя втілювали Ентоні Гопкінс та Антоніо Бандерас.

Поки що режисера не призначили, і сам Тарантіно не планує знімати фільм. Водночас ідея такого кросоверу обговорюється вже кілька років: раніше режисер залучав коміка Джеррода Кармайкла до написання сценарію, але той варіант не дійшов до виробництва.

Акторів теж поки що не підтверджено. Відомо лише, що Бандерас раніше отримував пропозицію від Тарантіно і був відкритий до участі, але контрактів наразі немає.

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.