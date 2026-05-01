За бойовиком «На гребені хвилі» із Кіану Рівзом знімуть серіал

Американська медіакомпанія AMC Global Media працює над серіалом-продовженням культового бойовика «На гребені хвилі» («Point Break») 1991 року. Прем’єру проєкту планують на 2027 рік, пише ScreenRant.

Оригінальний фільм розповідав про агента ФБР Джонні Юту, який під прикриттям розслідує серію пограбувань у Південній Каліфорнії. Слід приводить його до серферської спільноти, де він знайомиться з харизматичним лідером групи Боді. У фільмі Джонні Юту зіграв Кіану Рівз, а Боді — Патрік Свейзі.

Новий серіал розгортатиметься через 25 років після подій фільму. Автори не планують повертатися до історії оригінальних героїв: у центрі сюжету буде нова команда грабіжників, пов’язана з бандою Ex-Presidents із першого фільму.

Сценарії першого сезону вже перебувають у розробці. Зйомки планують розпочати в Австралії пізніше цього року.

Сценаристом і виконавчим продюсером проєкту стане Дейв Калстайн. Режисером і виконавчим продюсером має бути Шейн Блек, відомий за «Смертельною зброєю», «Поцілунком навиліт» і «Залізною людиною 2».

Автором і шоуранером серіалу буде Крейг Сільверстайн, який працював над «Поворот: Шпигуни Вашингтона», «Пантеоном» і «Персі Джексоном та Олімпійцями». До команди виконавчих продюсерів також увійшли Грег Нікотеро, відомий роботою над франшизою «Ходячі мерці», і Браян Віттен.