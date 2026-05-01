За бойовиком «На гребені хвилі» із Кіану Рівзом знімуть серіал

Ірина Маймур 01 травня 2026
Американська медіакомпанія AMC Global Media працює над серіалом-продовженням культового бойовика «На гребені хвилі» («Point Break») 1991 року. Прем’єру проєкту планують на 2027 рік, пише ScreenRant.

Кадр із фільму «На гребені хвилі»: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Оригінальний фільм розповідав про агента ФБР Джонні Юту, який під прикриттям розслідує серію пограбувань у Південній Каліфорнії. Слід приводить його до серферської спільноти, де він знайомиться з харизматичним лідером групи Боді. У фільмі Джонні Юту зіграв Кіану Рівз, а Боді — Патрік Свейзі.

Новий серіал розгортатиметься через 25 років після подій фільму. Автори не планують повертатися до історії оригінальних героїв: у центрі сюжету буде нова команда грабіжників, пов’язана з бандою Ex-Presidents із першого фільму.

Сценарії першого сезону вже перебувають у розробці. Зйомки планують розпочати в Австралії пізніше цього року.

Сценаристом і виконавчим продюсером проєкту стане Дейв Калстайн. Режисером і виконавчим продюсером має бути Шейн Блек, відомий за «Смертельною зброєю», «Поцілунком навиліт» і «Залізною людиною 2».

Автором і шоуранером серіалу буде Крейг Сільверстайн, який працював над «Поворот: Шпигуни Вашингтона», «Пантеоном» і «Персі Джексоном та Олімпійцями». До команди виконавчих продюсерів також увійшли Грег Нікотеро, відомий роботою над франшизою «Ходячі мерці», і Браян Віттен.

