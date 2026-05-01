Британець повернув до монастиря середньовічну плитку, яку вкрав 60 років тому

Фрагменти середньовічної плитки, які майже 60 років пролежали в коробці з-під ірисок, повернули до монастиря Венлок у Великій Британії, пише The Guardian.

Їх ще у 1960-х роках забрав дев’ятирічний хлопець під час сімейної поїздки. Тепер уже 68-річний Саймон Вайт знайшов уламки під час переїзду й вирішив передати їх організації English Heritage.

Три фрагменти глиняної плитки датовані кінцем XIII — початком XIV століття. За словами Вайта, він пам’ятає, як батько дозволив йому забрати їх на пам’ять. Уламки пережили десятки років і кілька переїздів, перш ніж знову знайшлися на горищі.

Фахівці підтвердили, що плитки походять саме з Венлоку — одного з небагатьох місць у регіоні, де використовували такі декоративні елементи. Особливу цінність має один із фрагментів із зображенням дракона, такого зображення раніше не бачили на цьому об’єкті. Інший уламок містить зображення, яке трактують як лев’ячу морду або гротескне обличчя.

The 700-year-old decorative objects were taken from Wenlock Priory as souvenirs during a family holiday in 1967.



Плитки не повертатимуть на місце в підлозі, їх передадуть до археологічного сховища для дослідження.

У English Heritage зазначають, що крадіжки «сувенірів» із історичних пам’яток трапляються, але вони рідко зберігаються в такому стані і так довго. Сам Вайт каже, що після виходу на пенсію зацікавився археологією і вважає повернення знахідки єдино правильним рішенням.