Брітні Спірс звинуватили у нетверезому водінні, поки зірка перебуває на реабілітації

Попзірці Брітні Спірс офіційно висунули звинувачення у керуванні автомобілем під комбінованим впливом алкоголю та наркотичних речовин. Прокуратура каліфорнійського округу Вентура кваліфікувала справу як кримінальний проступок, пише Los Angeles Times.

Наразі у скарзі не уточнюється, які саме препарати чи в якій кількості вживала артистка. Представники Спірс поки не надали коментарів щодо офіційного звинувачення.

Інцидент стався ще 4 березня. Патрульні зупинили чорний BMW Спірс на трасі US 101 поблизу її будинку через перевищення швидкості та хаотичне водіння. Спірс не пройшла серію польових тестів на тверезість, після чого її заарештували та доправили до в'язниці округу Вентура. Наступного дня 44-річну співачку відпустили під заставу.

Представник зірки раніше назвав її дії «абсолютно неприпустимими» і висловив сподівання, що це стане поштовхом до необхідних змін у її житті. У квітні Брітні добровільно звернулася звернулася по допомогу до реабілітаційного центру, де перебуває й досі.

Судове засідання призначене на понеділок, 4 травня. Оскільки звинувачення стосується лише проступку, особиста присутність Спірс у суді не є обов’язковою.

Останнім часом Брітні Спірс рідко з'являлася в публічному просторі. У 2021 році вона звільнилася від 13-річної опіки батька, який контролював її фінанси та особисте життя. Відтоді співачка встигла вийти заміж та розлучитися, а також випустити мемуари-бестселер «Жінка в мені». Зірка не випускала альбомів з 2016 року, а нещодавно заявила, що більше ніколи не виступатиме у США.