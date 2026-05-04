Музей у Швейцарії зробив вільний вхід на виставку Сезанна для гостей у купальниках і плавках

Артем Черничко 04 травня 2026
У швейцарському музеї Фонду Бейєлер (Fondation Beyeler), розташованому поблизу Базеля, відбулася незвична одноденна акція. 1 травня відвідувачі могли безкоштовно оглянути експозицію робіт Поля Сезанна за умови, що прийдуть у купальниках, плавках або бікіні, пише Euronews.

Учасники акції «День купальників» змогли заощадити на вхідному квитку, вартість якого становить 25 швейцарських франків. Деякі гості доповнили образи шапочками для плавання та ходили територією музею босоніж.

Автором ідеї виступив італійський художник Мауріціо Каттелан. Захід організували як доповнення до виставки французького постімпресіоніста, зокрема його знаменитої серії «Купальниці». На цих роботах Сезанн зображував оголені фігури, інтегровані в природний ландшафт, підкреслюючи зв'язок між тілом та органічними формами.

Адміністрація музею зазначила, що метою акції було відкрити діалог між мистецтвом і глядачем, а також додати інституції атмосфери свободи та гумору. За словами організаторів, такий формат дозволяє відвідувачам вийти із зони комфорту та по-новому відчути твори мистецтва.

Виставка Сезанна у музеї Фонду Бейєлер триватиме до 25 травня 2026 року.

