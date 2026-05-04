Іван Назаренко 04 травня 2026
У Києві відбудеться фестиваль незалежної музики «Стрічка» — дати, місце, лайнап

У Києві 16-17 травня відбудеться фестиваль незалежної музики «Стрічка», який цього року святкує 12-річчя. Про це БЖ повідомили організатори заходу.

Подія традиційно пройде на території колишньої стрічкоткацької фабрики на Нижньоюрківській, 31. Її на два дні перетворять на мультижанровий майданчик із сімома сценами, де виступлять понад 50 артистів. Організатори називають цьогорічну програму спробою зібрати велику картину з окремих елементів музики, світла, простору й ком’юніті.

У лайнапі — представники європейської електронної сцени та локальні артисти. Серед хедлайнерів заявлені Lena Willikens, Tau Car, Maxime dB, Credit 00, Trent та Alexis Le-Tan.

Місткість локації обмежена приблизно 3000 відвідувачами, і квитки вже продані більш ніж на 60%. Наразі можна купити квитки із четвертої хвилі за 3200 гривень, а на вході ціна становитиме 3700 гривень.

Фестиваль проводять з 2014 року, за цей час тут виступило багато відомих артистів, зокрема Alva Noto, Helena Hauff, Luke Slater та GAS.

Фото: фестиваль «Стрічка»
