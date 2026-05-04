В Амстердамі заборонили вуличну рекламу м'яса та бензину

Амстердам став першою столицею у світі, яка заборонила вуличну рекламу м’яса та продуктів, пов’язаних із викопним паливом, пише BBC.

З 1 травня з білбордів, трамвайних зупинок і станцій метро прибрали оголошення про бургери, авіаперельоти та бензинові авто.

У міській владі пояснюють рішення прагненням узгодити візуальне середовище міста з кліматичною політикою. Зокрема, Амстердам планує стати вуглецево нейтральним до 2050 року, а також удвічі скоротити споживання м’яса.

Ініціаторка обмежень Анке Баккер з Партії захисту тварин каже, що так уряд хоче не заборонити вибір, а зменшити вплив реклами на поведінку споживачів. За її словами, міський простір не має просувати те, що суперечить екологічній політиці.

Представники м’ясної індустрії заявили, що це спроба впливати на споживачів, а туристичні компанії назвали заборону непропорційним обмеженням бізнесу.

Водночас активісти порівнюють цей крок із забороною реклами тютюну. За словами юристки Ханни Прінс, те, що люди бачать у публічному просторі, формує уявлення про «нормальне».

Амстердам — не перший у Нідерландах із такими обмеженнями. Раніше подібні заборони запровадили Гарлем, а також Утрехт і Неймеген. У світі ж дедалі більше міст відмовляються від реклами викопного палива, зокрема так вчинили Единбург і Флоренція.