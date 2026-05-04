Vespa випустила ретро-скутери й колекцію одягу до 80-річчя бренду

Артем Черничко 04 травня 2026
Італійський бренд Vespa відзначає 80-річний ювілей. З моменту реєстрації патенту в квітні 1946 року бренд пройшов шлях від простого засобу пересування до глобального символу італійського стилю. На честь ювілею компанія представила спеціальну серію скутерів і лінійку одягу, пише Hypebeast.

Центральним елементом святкування стала ювілейна серія Vespa 80th, доступна в моделях Primavera та GTS. Дизайн базується на історичних архівах: скутери пофарбовані в оригінальний пастельно-зелений колір, ідентичний першим моделям 1946 року. Колірна гама доповнена темно-зеленими елементами на сидінні та гумових вставках підлоги.

Окрім транспортних засобів, Vespa випустила капсульну колекцію одягу. Вона включає куртки-бомбери, польові куртки з бавовняного габардину, сорочки-поло та аксесуари. Візуальним символом лінійки стало число 80, вписане в шестигранний болт — відсилання до інженерного коріння бренду.

Кульмінацією святкування стане чотириденний фестиваль у Римі, який пройде з 25 по 28 червня. Організатори обіцяють наймасштабнішу подію в історії бренду, яка об’єднає шанувальників Vespa з усього світу.

Ювілейні моделі скутерів та колекція одягу вже доступні у флагманських магазинах бренду в Мілані, вибраних шоурумах та на офіційному сайті компанії.

