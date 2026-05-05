Дональд Трамп може запровадити перевірку ШІ-моделей урядом США перед публічним запуском

Іван Назаренко 05 травня 2026
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження державного контролю за новими моделями штучного інтелекту.

Як повідомляє The New York Times, йде підготовка указу, яким створять спеціальну робочу групу за участі урядовців і представників технологічних компаній. Серед ідей — запровадження процедури перевірки нових ШІ-моделей перед їхнім запуском. Попередні консультації вже відбулися з компаніями OpenAI, Google та Anthropic.

Можливий механізм контролю може бути подібним до британської моделі, коли кілька державних органів оцінюють безпечність ШІ-систем. Водночас обговорюється варіант, за якого уряд отримуватиме доступ до нових моделей ще до їх публічного запуску, але не блокуватиме їхній реліз.

Такі плани означають зміну політики Білого дому. Після повернення до влади Трамп підтримував швидкий розвиток ШІ та скасував частину обмежень, запроваджених попередньою адміністрацією.

Окремим фактором стала поява нових потужних моделей, зокрема Mythos від Anthropic, яку компанія не випустила публічно через потенційні ризики у сфері кібербезпеки. У Білому домі побоюються наслідків можливих атак із використанням таких інструментів і намагаються уникнути політичної відповідальності в разі інцидентів.

Водночас у технологічній індустрії немає єдиної позиції щодо регулювання. Частина компаній застерігає, що надмірний контроль може сповільнити інновації та послабити конкуренцію США з Китаєм. Інші ж підтримують обережні кроки в бік контролю.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
