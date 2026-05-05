Подружжя Цукербергів виділяє $500 мільйонів на ШІ-проєкт для боротьби з усіма хворобами

Засновник Meta Марк Цукерберг та філантропка і лікарка Прісцилла Чан через свій спільний фонд Biohub інвестують $500 мільйонів у створення ШІ-моделей людських клітин. Проєкт розрахований на п'ять років і має амбітну мету — прискорити пошук ліків проти всіх відомих хвороб, пише Euronews.

Biohub планує створити цифрові «двійники» клітин. Такі симуляції дозволять вченим вивчати патології на швидкості, недоступній у звичайних лабораторіях. Якщо моделі будуть достатньо точними, вони допоможуть зрозуміти, як клітини реагують на лікування, ще до початку клінічних випробувань.

З виділеної суми $400 мільйонів підуть на внутрішні дослідження фонду, а ще $100 мільйонів будуть доступні зовнішнім командам. Усі дані зроблять відкритими та безплатними для дослідників по всьому світу. Партнерами проєкту стали виробник чипів Nvidia та провідні наукові інститути.

Техногіганти дедалі активніше змагаються в інтеграції ШІ в біологію: Alphabet (Google) через компанію Isomorphic Labs уже використовує ШІ для розробки нових ліків; Microsoft випускає моделі для геноміки й аналізу медичних зображень; а Nvidia розвиває платформу BioNeMo для фармацевтичних досліджень.

У Biohub сподіваються, що їхні інвестиції допоможуть створити повноцінну «цифрову клітину», яка змінить медицину.