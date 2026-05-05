У Стрию випадково розкопали підземний тунель часів Австро-Угорщини

Іван Назаренко 05 травня 2026
У Стрию під час ремонту дороги комунальники натрапили на підземний тунель часів Австро-Угорщини. Про знахідку повідомили у міській раді.

Тунель виявили на вулиці Незалежності. За попередніми даними, на його дні протікає чиста вода, ймовірно, залишки русла річки Млинівка, яка понад століття тому проходила цією територією.

До дослідження підземелля залучили дигерів Андрія Риштуна та Владислава Гринчишина, які спеціалізуються на вивченні підземних споруд Львова. Вони обстежили тунель у двох напрямках — за течією води і проти неї — щоб визначити його протяжність.

За їхніми словами, споруда зведена з червоної цегли, має приблизно два метри у висоту і близько метра в ширину. Усередині є доступ повітря через дощоприймачі, а також проходять сучасні комунікації. Під час обстеження дослідники відзначили наявність джерельної води та загалом придатні умови для перебування.

Наразі дослідження тунелю тривають. У міській раді не виключають, що знахідка допоможе краще зрозуміти історичну інфраструктуру міста та розвиток його водної системи.

Фото: Стрийська міська рада
