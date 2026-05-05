Помер Євген Сивокінь — один із творців сучасної української анімації

У віці 88 років помер український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист і педагог Євген Сивокінь. Про це повідомила Українська кіноакадемія.

Сивокінь стояв біля витоків сучасної української анімації та протягом десятиліть формував її мову. Його професійний шлях тривав понад 55 років.

Митець народився у 1937 році в родині архітектора. Вищу освіту здобув на графічному факультеті Київського державного художнього інституту.

З 1960 року Сивокінь працював у Творчому об’єднанні художньої мультиплікації студії «Київнаукфільм», згодом — на студії «Укранімафільм». Також викладав на кафедрі кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Серед робіт, над якими він працював, — «Людина й слово», «Країна Лічилія», «Врятуй і збережи», «Пліткарки», «Ненаписаний лист», «Засипле сніг дороги», «Лінощі», «Обережно — нерви!», а також мультфільми «Як козаки куліш варили», «Пригоди козака Енея» та «Як козаки у хокей грали».

Його фільми представляли Україну на міжнародних фестивалях і отримували нагороди. Як педагог Сивокінь виховав кілька поколінь українських аніматорів.

Митець був членом Національної спілки кінематографістів України та лауреатом Мистецької премії «Київ» імені Івана Миколайчука. У 2022 році він отримав нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа Національної кінопремії «Золота дзиґа».