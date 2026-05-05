Демі Мур, Стеллан Скашґорд і Хлої Чжао увійшли до журі Каннського кінофестивалю

Ірина Маймур 05 травня 2026
Оголосили склад журі основного конкурсу 79-го Каннського кінофестивалю. До нього увійшли Демі Мур, Хлої Чжао та Стеллан Скашґорд, пише Variety.

Цьогоріч журі очолить південнокорейський режисер Пак Чхан Ук, відомий за фільмами «Олдбой» і «Служниця». Це перший випадок в історії Каннського фестивалю, коли журі очолює представник Південної Кореї.

До складу журі також доєдналися ірландсько-ефіопська акторка і продюсерка Рут Негга, бельгійська режисерка і сценаристка Лора Вандель, чилійський режисер Дієго Сеспедес, івуарійсько-американський актор Ісаак де Банколе та шотландський сценарист Пол Лаверті.

Журі обиратиме володаря «Золотої пальмової гілки» серед 22 фільмів основного конкурсу.

Демі Мур востаннє була в Каннах 2024 року з фільмом «Субстанція» режисерки Коралі Фаржа. Стрічка отримала нагороду за найкращий сценарій, а Мур за цю роль здобула «Золотий глобус», премії SAG і Critics Choice, а також номінації на BAFTA та «Оскар».

Хлої Чжао у 2021 році отримала два «Оскари» за фільм «Земля кочівників» — як режисерка та продюсерка найкращого фільму.

Стеллан Скарсгард торік був у Каннах із фільмом «Сентиментальна цінність» Йоакіма Трієра. За цю роль він отримав «Золотий глобус» і номінацію на «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану.

За даними Variety, членом журі також міг стати Джейкоб Елорді, однак актор відмовився через травму ноги.

Каннський кінофестиваль 2026 року триватиме з 12 до 23 травня.

Фото на обкладинці: Jay Dixit / Wikimedia Commons
