Режисер «Олдбоя» Пак Чхан Ук очолить журі 79-го Каннського кінофестивалю

Південнокорейський режисер Пак Чхан Ук стане президентом журі основного конкурсу 79-го Каннського кінофестивалю.

Про це повідомили в пресслужбі заходу.

Пак Чхан Ук на 82-му Венеційському кінофестивалі 29 серпня 2025 року. Фото: Tiziana FABI / AFP

Це перший випадок в історії Каннського фестивалю, коли журі очолює представник Південної Кореї.

23 травня на сцені Grand Théâtre Lumière Пак Чхан Ук разом з іншими суддями вручить «Золоту пальмову гілку» 2026 року. Торік головну нагороду фестивалю отримав іранський режисер Джафар Панахі за фільм «Проста випадковість» — її вручала французька акторка Жульєт Бінош.

Пак Чхан Ук — режисер дванадцяти повнометражних стрічок, серед яких «Олдбой», «Жага», «Служниця» і «Рішення піти». Саме з «Олдбоя» розпочалася його історія в Каннах: 2004 року фільм здобув Гран-прі. Згодом він отримав приз журі за «Жагу» (2009) та нагороду за найкращу режисуру за «Рішення піти» (2022).

Президентка фестивалю Іріс Кноблох і генеральний директор Тьєррі Фремо відзначили його візуальну майстерність і здатність створювати складні, багатовимірні образи, що визначають сучасне кіно.

Режисер неодноразово називав серед своїх орієнтирів Акіру Куросаву, Інгмара Бергмана, Лукіно Вісконті та Альфреда Гічкока. Саме після перегляду «Запаморочення» Гічкока він вирішив присвятити себе режисурі. Вплив британського метра кіно помітний у його роботах — від композиції кадру до теми одержимості, зокрема в трилері «Рішення піти».

79-й Каннський кінофестиваль відбудеться з 12 по 23 травня 2026 року. Офіційну програму оголосять у середині квітня.