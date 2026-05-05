Від австралійського телебачення до світової слави: Netflix випустив трейлер серіалу про Кайлі Міноуг

Стримінговий сервіс Netflix показав перший трейлер документального серіалу «Kylie» про австралійську співачку Кайлі Міноуг. Трисерійний проєкт вийде на платформі 20 травня, пише Pitchfork.

У серіалі покажуть унікальні особисті архіви Кайлі: домашні відео, ексклюзивні фотографії, що раніше не публікувалися, а також нові інтерв’ю з артисткою. Проєкт простежує шлях Кайлі від дитинства в Австралії та ролі Шарлін у мильній опері «Сусіди» до виходу на світову попсцену.

Режисером серіалу став Майкл Гарт — лауреат Emmy і BAFTA, відомий роботою над біографічними документальними проєктами. Раніше він працював над серіалом Netflix «Бекхем» і фільмом «Still: A Michael J. Fox Movie» про Майкла Джей Фокса для Apple TV+.

У проєкті також з’являться люди з близького кола Міноуг. Серед них — її сестра Данні Міноуг, музикант і давній творчий партнер Нік Кейв, колишній бойфренд і колега за серіалом «Сусіди» Джейсон Донован та продюсер Піт Вотерман.

У трейлері Нік Кейв називає Кайлі «силою» й говорить, що її енергія спрямована назовні — до людей.

Окрему увагу в серіалі приділять темі здоров’я співачки. У 2005 році в Міноуг діагностували рак молочної залози, а вже за рік лікарі підтвердили одужання. Водночас артистка зізнається, що досі проживає цей досвід.

«Я співаю, щоб усе це пережити. Я пишу, щоб пережити. Я виступаю, щоб пережити. І іноді мені здається, що я живу заради виступів», — сказала Міноуг в інтерв’ю.