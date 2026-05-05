Від австралійського телебачення до світової слави: Netflix випустив трейлер серіалу про Кайлі Міноуг

Ірина Маймур 05 травня 2026
Стримінговий сервіс Netflix показав перший трейлер документального серіалу «Kylie» про австралійську співачку Кайлі Міноуг. Трисерійний проєкт вийде на платформі 20 травня, пише Pitchfork.

У серіалі покажуть унікальні особисті архіви Кайлі: домашні відео, ексклюзивні фотографії, що раніше не публікувалися, а також нові інтерв’ю з артисткою. Проєкт простежує шлях Кайлі від дитинства в Австралії та ролі Шарлін у мильній опері «Сусіди» до виходу на світову попсцену.

Режисером серіалу став Майкл Гарт — лауреат Emmy і BAFTA, відомий роботою над біографічними документальними проєктами. Раніше він працював над серіалом Netflix «Бекхем» і фільмом «Still: A Michael J. Fox Movie» про Майкла Джей Фокса для Apple TV+.

У проєкті також з’являться люди з близького кола Міноуг. Серед них — її сестра Данні Міноуг, музикант і давній творчий партнер Нік Кейв, колишній бойфренд і колега за серіалом «Сусіди» Джейсон Донован та продюсер Піт Вотерман.

У трейлері Нік Кейв називає Кайлі «силою» й говорить, що її енергія спрямована назовні — до людей.

Окрему увагу в серіалі приділять темі здоров’я співачки. У 2005 році в Міноуг діагностували рак молочної залози, а вже за рік лікарі підтвердили одужання. Водночас артистка зізнається, що досі проживає цей досвід.

«Я співаю, щоб усе це пережити. Я пишу, щоб пережити. Я виступаю, щоб пережити. І іноді мені здається, що я живу заради виступів», — сказала Міноуг в інтерв’ю.

Фото: J.E.T. 603 / Wikimedia Commons
