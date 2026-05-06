У Львові запустили прокат велотандемів для людей із порушеннями зору

У Стрийському парку у Львові запустили прокат велотандемів — велосипедів на двох, якими можуть користуватися люди з порушеннями зору разом із супроводом. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Послугу запровадили на базі «Сенсотеки» — бібліотеки-філії №18 Львівської муніципальної бібліотеки. Наразі прокат тестують.

Скористатися велотандемами можуть люди з інвалідністю та без неї. Людей із порушенням зору супроводжуватиме відповідальна особа. Також можна прийти зі своїм супроводом.

Для незрячих користувачів прокат безкоштовний. У тандемі зряча людина їде попереду, керує велосипедом і задає ритм, а незрячий користувач позаду крутить педалі та може відчути рух і швидкість.

Для зрячих користувачів прокат коштує 100 грн за годину. У команді проєкту зазначають, що ці поїздки допомагають підтримувати сервіс і залишати його безкоштовним для людей із порушенням зору.

Прокат планують відкрити на весь сезон — з травня до жовтня 2026 року. Забронювати велотандем можна з вівторка до п’ятниці з 12:00 до 20:00.

Ініціатива є спільним проєктом Львівської муніципальної бібліотеки, громадської організації «ІУС» та Фундації «Третя опівночі». Її мета — зробити міське дозвілля доступнішим, зокрема для незрячих людей і ветеранів.

Ідея стала продовженням соціального проєкту «Бачу! Можу! Допоможу!», який Микола Пех започаткував у 2015 році. У межах цієї ініціативи незрячі та зрячі велосипедисти разом подорожували на велосипедах-тандемах.

У ГО «ІУС» планують масштабувати проєкт в інші великі міста України, а також відновити традицію веломарафонів.