У Києві проведуть тиждень меланоми — жителі зможуть безкоштовно пройти обстеження родимок

У Києві з 11 до 17 травня проведуть тиждень меланоми. У межах акції жителі столиці зможуть безоплатно пройти перевірку родимок і шкіри без направлення від сімейного лікаря, повідомили в КМДА.

Обстеження проводитимуть у київській міській клінічній лікарні №4 на вулиці Саксаганського, 72. Ініціативу приурочили до Всесвітнього дня меланоми, який щороку відзначають у другий понеділок травня.

Пацієнтам пропонуватимуть дерматоскопію — цифровий огляд шкіри, що дозволяє виявити небезпечні зміни на ранніх стадіях, а також консультації лікарів. У разі виявлення підозрілих утворень пацієнтів скеровуватимуть до онкологів для подальших аналізів і визначення лікування.

За словами заступниці директора з дерматовенерології лікарні Оксани Самійленко, меланома часто розвивається безболісно й може довго залишатися непомітною, тому регулярні профілактичні огляди є критично важливими. Вона наголосила, що раннє виявлення значно підвищує шанси на успішне лікування.

Також під час консультацій лікарі надаватимуть рекомендації щодо захисту шкіри від ультрафіолету в літній період.

Пройти обстеження можна у будні з 08:00 до 19:00 та у вихідні з 09:00 до 15:00.