Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві проведуть тиждень меланоми — жителі зможуть безкоштовно пройти обстеження родимок

Іван Назаренко 06 травня 2026
286
У Києві проведуть тиждень меланоми — жителі зможуть безкоштовно пройти обстеження родимок

У Києві з 11 до 17 травня проведуть тиждень меланоми. У межах акції жителі столиці зможуть безоплатно пройти перевірку родимок і шкіри без направлення від сімейного лікаря, повідомили в КМДА.

Обстеження проводитимуть у київській міській клінічній лікарні №4 на вулиці Саксаганського, 72. Ініціативу приурочили до Всесвітнього дня меланоми, який щороку відзначають у другий понеділок травня.

Пацієнтам пропонуватимуть дерматоскопію — цифровий огляд шкіри, що дозволяє виявити небезпечні зміни на ранніх стадіях, а також консультації лікарів. У разі виявлення підозрілих утворень пацієнтів скеровуватимуть до онкологів для подальших аналізів і визначення лікування.

За словами заступниці директора з дерматовенерології лікарні Оксани Самійленко, меланома часто розвивається безболісно й може довго залишатися непомітною, тому регулярні профілактичні огляди є критично важливими. Вона наголосила, що раннє виявлення значно підвищує шанси на успішне лікування.

Також під час консультацій лікарі надаватимуть рекомендації щодо захисту шкіри від ультрафіолету в літній період.

Пройти обстеження можна у будні з 08:00 до 19:00 та у вихідні з 09:00 до 15:00.

Фото: Lucas Vasques / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
The Rolling Stones представили новий альбом друзям і журналістам — він вийде в липні Неподалік Колізею в Римі відкрився ресторан української кухні Активістки FEMEN та Pussy Riot влаштували протест біля павільйону РФ у Венеції Кияни втретє вимагають звільнити директорку Департаменту охорони культспадщини — петиція
«В Європу не дійти, крокуючи назад»: фоторепортаж із мітингу проти нового Цивільного кодексу в Києві 06 травня 2026 Що дивитися: 10 серіалів травня 05 травня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок травня 05 травня 2026 Пауч-статистика: ZYN у цифрах 04 травня 2026 Помірятися хмарочосами: навіщо Саудівська Аравія зводить кілометрову будівлю і планує спорудити вдвічі більшу? 04 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 35 03 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.