The Rolling Stones представили новий альбом друзям і журналістам — він вийде в липні

Легендарні The Rolling Stones презентували в Нью-Йорку майбутній альбом «Foreign Tongues», який вийде 10 липня. На заході Мік Джаггер, Кіт Річардс і Ронні Вуд зустрілися із журналістами, артистами та друзями гурту, пише The Guardian.

Презентацію модерував комік і телеведучий Конан О’Браєн. Серед гостей були актор Леонардо Ді Капріо, режисер Баз Лурманн та акторка Одеса А’зіон.

«Foreign Tongues» стане 25-м студійним альбомом The Rolling Stones. Платівка продовжує новий етап гурту після «Hackney Diamonds» — альбому 2023 року, який критики називали «поверненням The Rolling Stones до форми».

Над новим релізом гурт знову працював із продюсером Ендрю Ваттом, який також продюсував «Hackney Diamonds». Серед запрошених музикантів — Стів Вінвуд, Пол Маккартні, Роберт Сміт із The Cure та Чед Сміт із Red Hot Chili Peppers.

За словами Міка Джаггера, до «Foreign Tongues» увійдуть 14 треків у різних жанрах. Він зазначив, що The Rolling Stones залишаються рок-гуртом, але можуть працювати з баладами, кантрі й танцювальною музикою.

Джаггер також розповів про кілька нових пісень. «Ringing Hollow» він описав як кантрі-композицію, натхненну давньою любов’ю Джаггера й Річардса до Генка Вільямса — одного з найвпливовіших американських кантрі-музикантів ХХ століття. «Beautiful Delilah» пов’язана з дельта-блюзом, а «Hit Me in the Head» музикант назвав «справжнім панк-роком». У цій пісні використали партії, які барабанщик Чарлі Воттс записав до своєї смерті у 2021 році.

Альбом записали приблизно за місяць. Джаггер пояснив, що короткий термін додав роботі відчуття терміновості: у студії було весело, але водночас потрібно було зосередитися і зробити кожну пісню максимально точною.

Обкладинку «Foreign Tongues» створив нью-йоркський художник Натаніель Мері Квінн. За його словами, зображення стало своєрідним поєднанням учасників гурту.