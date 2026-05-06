Сандра Гюллер у двох нових фільмах — у Києві пройде Тиждень австрійського кіно

21 травня в київському кінотеатрі «Жовтень» відбудеться відкриття Тижня австрійського кіно. Основна програма триватиме у Києві, а також кіноогляд пройде у Львові, Чернівцях та Дніпрі. Фестиваль організовують посольство Австрії в Україні та кінокомпанія «Артхаус Трафік» за підтримки Amic Energy.

Глядачі побачать п’ять стрічок — від історичних драм до вампірського горору.

Програма фестивалю:

«Сісі і я» (режисер Фрауке Фінстервальдер) — біографічна драма про графиню Ірму, яка стає супутницею та подругою імператриці Сісі. Головну роль виконала зірка «Анатомії падіння» Сандра Гюллер.

«Роуз» (режисер Маркус Шляйнцер) — історична драма про жінку, яка у XVII столітті видає себе за солдата-спадкоємця маєтку. За цю роль Сандра Гюллер отримала «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю.

«Кривава графиня» (режисерка Ульріке Оттінгер) — комедійний вампірський горор за участі Ізабель Юппер. Стрічка розповідає про появу графині Баторі у сучасному Відні, де вона шукає еліксир життя.

«Найсамотніша людина в місті» (режисери Тіцца Кові, Райнер Фріммель) — драма про літнього блюзмена, який живе у будинку під знесення та мріє про подорож до дельти Міссісіпі. Фільм отримав Спеціальну відзнаку Премії Гільдії німецьких артхаусних кінотеатрів.

«Бабине літо» (режисерка Піа Гірцеггер) — комедія про трьох сорокарічних друзів, чия спонтанна поїздка до Венеції перетворюється на подорож самопізнання.

Фестиваль має благодійну складову: прибуток від продажу квитків буде подвоєно партнером та спрямовано до сучасного українського центру Superhumans, який допомагає постраждалим від війни. Окрім основних показів, заплановані спеціальні сеанси фільмів безпосередньо у центрі.