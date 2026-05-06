Нічний клуб в Мехіко бере з американців $300 за вхід — громадяни інших країн платять $20

Нічний клуб Japan в Мехіко став вірусним у соцмережах після того, як запровадив різні ціни на вхід залежно від громадянства. Про це повідомляє The Guardian.

Для американців вартість становить майже $300, тоді як громадяни інших країн платять близько $20, а мексиканці та жителі Латинської Америки — лише $14.

Заклад оголосив про нові правила в Instagram. Допис набрав понад 26 тисяч лайків і сотні коментарів, більшість із яких підтримують таку політику через невдоволення частини мешканців міста зростанням кількості американців у столиці Мексики.

Власник клубу Федеріко Креспо пояснив, що рішення стало реакцією на погіршення відносин між США та Мексикою після заяв Дональда Трампа. Однак до самих американців Креспо відноситься добре і підкреслює, що така позиція зумовлена лише політикою.

За його словами, система цін також пов’язана з проблемами джентрифікації та туристифікації міста. Останніми роками у місті значно зросли ціни на оренду житла через наплив так званих цифрових кочівників зі США, які переїхали до Мексики під час пандемії через дешевше життя та можливість працювати дистанційно.

Через це у місті почастішали протести проти масового напливу іноземців. Минулого року в Мехіко відбулася акція проти джентрифікації, під час якої протестувальники трощили вітрини закладів і залишали графіті з написами «Get out of Mexico».

Креспо каже, що додаткові гроші від дорогих квитків для американців передають працівникам клубу, які найбільше відчувають наслідки зростання цін на житло та вартості життя.