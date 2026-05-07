Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Південній Кореї гуманоїдний робот пройшов буддійську церемонію посвяти

Ірина Маймур 07 травня 2026
449

У Південній Кореї гуманоїдний робот уперше взяв участь у буддійській церемонії обітниць. Ритуал відбувся в храмі Чоге в центрі Сеула напередодні Дня народження Будди, пише The Korea Times.

Фото: YONHAP / AFP

Йдеться про робота G1, створеного китайською компанією Unitree Robotics. Його вдягнули в традиційні буддійські шати, після чого він став перед монахами й черницями Ордену Чоге — найбільшої буддійської течії Південної Кореї.

Під час церемонії робот склав долоні, вклонився монахам і відповів на ритуальні запитання. Коли його запитали, чи присвятить він себе Будді та буддійському вченню, робот відповів: «Так, я присвячу себе».

У межах обряду робот отримав буддійське ім’я Габі. Також на нього наділи молитовні чотки зі 108 намистинами і прикріпили наліпку із символікою фестивалю лотосових ліхтарів.

Для Габі адаптували п’ять буддійських обітниць. Серед них — поважати життя й не шкодити йому, не пошкоджувати інших роботів і предмети, дослухатися до людей і не перечити їм, не діяти й не говорити оманливо, а також економити енергію й не заряджатися понад міру.

За словами преподобного Сон Вона, який відповідає за культурні справи в Ордені Чоге, церемонія має стати приводом говорити про співіснування людей і роботів. Він зазначив, що нині така участь здається незвичною, але п’ять обітниць можуть стати базовими принципами для суспільства, яке співіснуватиме з роботами.

Під час підготовки цих принципів Орден Чоге звертався до платформ штучного інтелекту Gemini та ChatGPT.

Наприкінці місяця Габі має взяти участь у фестивалі ліхтарів разом із трьома іншими буддійськими роботами — Сокча, Мохі та Ніса.

Мітки
Новини
Читайте також
У Львові просять перенести секс-шопи з історичного центру — петиція Акторка К'оріанка Кілчер звинуватила Джеймса Кемерона у крадіжці її зовнішності для персонажа в «Аватарі» Нічний клуб в Мехіко бере з американців $300 за вхід — громадяни інших країн платять $20 «Ідіть працювати»: Стінг розповів, що не залишить своїм дітям великі спадки
«Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026 «В Європу не дійти, крокуючи назад»: фоторепортаж із мітингу проти нового Цивільного кодексу в Києві 06 травня 2026 Що дивитися: 10 серіалів травня 05 травня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок травня 05 травня 2026 Пауч-статистика: ZYN у цифрах 04 травня 2026 Помірятися хмарочосами: навіщо Саудівська Аравія зводить кілометрову будівлю і планує спорудити вдвічі більшу? 04 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.