Акторка К'оріанка Кілчер звинуватила Джеймса Кемерона у крадіжці її зовнішності для персонажа в «Аватарі»

Іван Назаренко 07 травня 2026
Акторка К'оріанка Кілчер подала до суду на Джеймса Кемерона та The Walt Disney Company через нібито незаконне використання її зовнішності для створення персонажки Нейтірі у фільмі «Аватар». Про це повідомляє Variety.

У позові, який подали до федерального суду Каліфорнії, акторка стверджує, що режисер використав її риси обличчя без дозволу, ще коли їй було 14 років.

За словами Кілчер, після виходу стрічки «Новий Світ» 2006 року, де вона зіграла Покахонтас, Джеймс Кемерон взяв її фотографію з газети Los Angeles Times і передав дизайнерам як основу для образу Нейтірі.

У заяві йдеться, що її обличчя нібито використовували під час створення концепт-артів, 3D-моделей і цифрових сканів персонажа. Акторка також зазначає, що ніколи не давала згоди на використання своєї зовнішності в «Аватарі», його сиквелах, рекламних матеріалах чи мерчі.

У позові згадується і зустріч акторки з Кемереном після прем’єри «Аватара» у 2009 році. Тоді режисер нібито подарував їй ескіз Нейтірі з рукописною запискою: «Твоя краса була моїм раннім натхненням для Нейтірі».

Кілчер каже, що тоді сприйняла це як комплімент або творче натхнення, але наприкінці 2025 року побачила відеоінтерв’ю, де режисер назвав її джерелом образу персонажа.

Окремо позов посилається на новий закон Каліфорнії щодо дипфейків і цифрового використання зовнішності без згоди. Акторка вимагає компенсації збитків, частину прибутків від франшизи та публічне визнання факту використання її образу.

«Аватар» залишається найкасовішим фільмом в історії кіно. Стрічка зібрала понад $2,9 мільярда у світовому прокаті, а сама франшиза стала однією з найуспішніших у Голлівуді.

